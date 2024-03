La debilidad de Joe Biden entre los latinos amenaza su reelección

Joe Biden habla en el evento Hispanic Heritage Month. REUTERS/Leah Millis

Ruben Gallego, demócrata, ganó por primera vez un cargo electo en Arizona en 2010, una época de encarnizadas batallas en torno a la inmigración. Ese año, los republicanos aprobaron la ley SB1070, conocida como “muéstrame tus papeles”, que obligaba a la policía estatal a pedir a las personas sospechosas de ser indocumentadas que demostraran su condición. Joe Arpaio, el publicista sheriff del condado más poblado de Arizona, reclutó a actores de Hollywood de derechas para una “partida” que formó para localizar a inmigrantes ilegales. Aunque el Tribunal Supremo anuló la mayoría de las disposiciones de la ley SB1070 y los votantes destituyeron a Arpaio en 2016, “esas cicatrices no van a desaparecer”, afirma Gallego, ahora congresista que aspira a un escaño en el Senado. Dice que el legado de activismo latino de la era de Arpaio puede explicar por qué, en 2020, los latinos de Arizona votaron por Joe Biden en mayor número que los latinos a nivel nacional, ayudando a dar a Biden una estrecha victoria de 10.000 votos en el estado.

Sin embargo, Donald Trump está poniendo a prueba una vez más las suposiciones de los demócratas. Ganó unos 90.000 votantes latinos en Arizona entre 2016 y 2020 a pesar de haber indultado a Arpaio por una condena penal por desacato, calificándolo de “patriota estadounidense” que “mantuvo segura a Arizona”. Y si las encuestas actuales no fallan, Trump parece dispuesto a recortar aún más los márgenes de Biden entre los votantes latinos en noviembre.

El electorado latino está creciendo a un ritmo inusualmente rápido y la mayoría sigue prefiriendo a los demócratas. De los seis estados indecisos que probablemente decidirán las elecciones presidenciales en noviembre (los otros cinco son Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin), Arizona tiene la mayor proporción de votantes latinos. Trump está ganando popularidad entre los hispanos. Sin embargo, las encuestas actuales sugieren que los votantes latinos siguen prefiriendo a los demócratas en general, solo que por un margen menor que en el pasado, lo que significa que es Biden quien se beneficiará del crecimiento de los votantes latinos. El resultado en Arizona dependerá en gran medida de la carrera entre estas dos tendencias.

La contienda de Arizona refleja la fluidez del voto latino nacional. El grupo nunca ha constituido un monolito político. Incluye tanto a los derechistas de Florida, refugiados de la dictadura socialista cubana, como a los orgullosos herederos izquierdistas del activismo chicano de California. Sin embargo, dado que, por término medio, los votantes latinos llegaron a Estados Unidos más recientemente que los estadounidenses blancos y negros no hispanos, es menos probable que hayan heredado una fuerte afiliación partidista de sus padres o abuelos. También “es más probable que tengan lo que los politólogos llaman identidades transversales”, o rasgos que se encuentran más comúnmente entre personas ajenas a la propia tribu política, dice Samara Klar, politóloga de la Universidad de Arizona en Tucson. Un demócrata evangélico puede parecer un oxímoron, pero la mitad de los latinos evangélicos dicen que el Partido Demócrata representa sus intereses. Debido a las identidades transversales, “los votantes latinos conocen a mucha más gente del otro partido y son menos hostiles” hacia ellos, señala Klar.

Los latinos también suelen tener opiniones menos extremas. En comparación con los estadounidenses blancos, es menos probable que se identifiquen como muy conservadores o muy liberales. En una encuesta reciente de YouGov/The Economist, uno de cada siete dijo que no sabía en qué espectro político se situaba, el triple que los estadounidenses blancos.

Teniendo en cuenta estos atributos, no debería sorprender que, aunque los latinos en su conjunto se inclinen por los demócratas, millones hayan votado a candidatos republicanos. Las encuestas a pie de urna sugieren que ya en 1984 Ronald Reagan obtuvo alrededor del 37% del voto latino. En 2004, George W. Bush obtuvo aproximadamente el 40%, una marca que ni siquiera Trump ha alcanzado todavía.

Los demócratas han asumido por su cuenta y riesgo que los latinos son un electorado natural y que comparten muchas de las preferencias (cada vez más) progresistas del partido. “Los latinos no son el voto negro y los demócratas no lo entienden”, afirma Mike Madrid, un veterano estratega republicano. Sin embargo, los republicanos han caído a veces en la misma trampa, asumiendo que los latinos se inclinaban tanto por los demócratas que cortejarlos era inútil. “Durante 30 años no hubo organizadores latinos en el Partido Republicano”, añade Madrid.

Eso ha cambiado. En 2020, los republicanos ganaron votos entre los latinos en todos los ámbitos. Los perfiles de votantes de Catalist, una empresa de datos políticos que ayuda a los demócratas, muestran que, aunque los demócratas ganaron directamente a los latinos, los republicanos aumentaron su porcentaje de votos entre todos los subgrupos de votantes latinos. Sus avances fueron especialmente importantes entre los latinos sin estudios universitarios. Se inclinaron 11 puntos porcentuales a la derecha entre 2016 y 2020. Los republicanos también ganaron seis puntos entre los latinos con estudios universitarios. Y mientras que Trump no obtuvo ganancias notables entre los votantes jóvenes entre 2016 y 2020, los jóvenes latinos se inclinaron hacia la derecha. El porcentaje de votos de Trump entre los latinos de 18 a 29 años aumentó del 21% al 31%.

Parte de este impulso republicano podría ser una reversión a la media. El apoyo latino a Barack Obama, el primer candidato de una minoría, y a Hillary Clinton, la primera mujer, puede haber sido inusualmente fuerte. Sin Clinton para inspirarlas, las latinas se decantaron por Trump en 12 puntos porcentuales en 2020. Pero, ¿por qué, si no, los avances republicanos se materializaron de forma tan pronunciada en 2020?

Puede que el virus Covid haya sido un factor. La enfermedad mató de forma desproporcionada a los latinos y mermó sus ingresos. Alrededor del 24% de los latinos estaban empleados como trabajadores de primera línea con bajos ingresos, más que cualquier otra raza o etnia. Aproximadamente una de cada cuatro nuevas empresas es propiedad de hispanos. Así que aunque el enfoque de los demócratas en los cierres y la contención de la enfermedad puede haber salvado la vida de muchos latinos, se percibió como una amenaza a sus medios de vida. Mientras tanto, Trump y los gobernadores republicanos de todo el país abogaron por menos restricciones y una rápida vuelta a la normalidad. Según un informe de Equis Research, una entidad que estudia el comportamiento político de los latinos, “los votantes latinos vieron las elecciones de 2020 como un referéndum sobre la economía... de una forma que no habían visto en 2016.”

Alrededor del 85% de los votantes latinos de Arizona tienen su origen en México, una cohorte cuyas opiniones suelen coincidir con las medias nacionales latinas. Sin embargo, mientras que la ventaja de los demócratas sobre los republicanos entre los latinos se redujo en 16 puntos a nivel nacional en 2020, en Arizona su ventaja se redujo solo en 9,6 puntos. Si Trump hubiera obtenido entre los latinos de Arizona los mismos resultados que a nivel nacional, habría ganado el estado. Sus perspectivas han mejorado desde entonces. Incluso después de tener en cuenta la fuerza de los demócratas en Arizona, las encuestas actuales sugieren que las posibilidades de Biden de ganar el estado en noviembre están en el filo de la navaja.

Manteniendo constante la ventaja que los demócratas tenían entre los latinos en Arizona en 2020, Biden está actualmente 17 puntos porcentuales por encima de los latinos en el estado, un cambio de 8,4 puntos a la derecha. Una erosión equivalente en el apoyo habría costado a Biden 50.000 votos en 2020, suficientes para que perdiera el estado. Sin embargo, los republicanos parecen mal posicionados para aprovechar sus ganancias en el inicio de la campaña para las elecciones generales de 2024. Hace cuatro años, el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) invirtió mucho y pronto para ganarse a los votantes latinos. Este año, el RNC está hambriento de efectivo. Sólo tiene 8 millones de dólares a mano, en comparación con los 77 millones que tenía a estas alturas en 2020. Y el Partido Republicano de Arizona se ha visto lastrado por la disfunción y las disputas entre facciones. Todo esto es un mal presagio porque los profesionales de la campaña dicen que la fórmula para ganar unas elecciones que requieren un aumento de la participación es simple: gastar dinero y llegar a los votantes temprano y con frecuencia.

Biden podría ganar la Casa Blanca y perder Arizona. Suponiendo que las previsiones de una carrera ajustada resulten exactas, y que Biden mantenga Pennsylvania y Michigan, que son sus perspectivas más fuertes entre la media docena de estados indecisos, necesitaría ganar al menos uno más de ellos. Pero la pérdida de control de Biden sobre el voto latino -que es un factor significativo en otros estados muy disputados, especialmente Nevada- no es muy alentadora.

Los demócratas apuestan a que las matemáticas electorales seguirán favoreciéndoles en Arizona porque el electorado latino seguirá creciendo. (De hecho, el número de latinos que votan en Arizona no ha dejado de aumentar en las dos últimas décadas. Sólo este año habrá 150.000 nuevos votantes latinos con derecho a voto en el estado. Y los latinos de Arizona parecen especialmente motivados. En 2020, un sorprendente 67% de los votantes latinos elegibles en Arizona acudieron a las urnas, en comparación con el 54% a nivel nacional (que fue el más bajo de todos los principales grupos raciales y étnicos). Si la participación latina vuelve a alcanzar el 67% en noviembre, eso significaría que los demócratas podrían perder casi cuatro puntos de sus márgenes en Arizona sobre los republicanos en 2020 y aun así conseguir el mismo número de votos.

Sin embargo, no es seguro que los latinos representen un porcentaje mayor del electorado en 2024. Tanto Biden como Trump son candidatos muy impopulares. Los latinos son especialmente tibios con ambos. En los sondeos nacionales de YouGov/The Economist, los hispanos tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los blancos de decir que ninguno de los candidatos haría un buen trabajo en los temas que priorizan: la economía, la inflación, la sanidad y la inmigración. Entre los que eligen un candidato, Biden es considerado más fuerte en sanidad y Trump más fuerte en inmigración.

Las actitudes de los latinos respecto a la inmigración no se alinean claramente con las políticas de ninguno de los dos partidos mayoritarios. Una encuesta de Unidos, un grupo de presión, reveló que aproximadamente el 83% de los latinos encuestados en Arizona en noviembre de 2023 apoyaban una vía a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, un objetivo demócrata desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en esa misma encuesta, el 63% estaba a favor de asegurar la frontera, la causa principal de los republicanos. “Los republicanos sólo quieren seguridad fronteriza. No quieren una vía a la ciudadanía... sólo quieren fosos y cocodrilos y aceite caliente en la frontera”, argumenta Madrid. Y a menudo se considera que los demócratas han dado prioridad a todo menos a una frontera segura. Entre julio y octubre de 2023 Arizona fue el estado con más encuentros con inmigrantes en su frontera sur, y la crisis ha persistido este año. Los republicanos esperan que sean los demócratas quienes sufran las consecuencias políticas.

Las cuestiones económicas también pueden perjudicar a Biden. Hasta 2019, la vivienda en el área metropolitana de Phoenix, donde viven dos tercios de la población del estado, era más barata que la media nacional. Ahora, los residentes pagan un 12% más que la media. La inflación también subió más en Phoenix durante 2022 que en cualquier otra ciudad, aunque desde entonces ha caído por debajo de la media nacional. En noviembre de 2023, alrededor del 59% de los latinos del estado afirmaron que la inflación era una de sus preocupaciones más acuciantes. Esto no puede ayudar a la posición de Biden.

Es posible que estas percepciones cambien a medida que disminuya la inflación. Pero las opiniones sobre el acceso al aborto tienden a ser más fijas, y aquí los demócratas conservan una ventaja. Alrededor del 65% de los latinos de Arizona piensan que, independientemente de sus opiniones personales, es un error ilegalizar el aborto. Tras la sentencia del caso Dobbs en 2022, que anuló el derecho constitucional al aborto, un gran número de mujeres se registraron para votar en Arizona. En noviembre, los arizonenses podrían votar sobre un referéndum que protegería el derecho de la mujer a abortar hasta la viabilidad, o unas 24 semanas de embarazo. Esto podría aumentar la participación demócrata.

Las campañas políticas van y vienen, pero el acercamiento de los demócratas a los latinos se mantiene durante los años fuera de ciclo con una vasta red de organizaciones latinas de base que se inclinan por el progresismo. “Esto no existe en el lado republicano de la ecuación”, lamenta Helder Toste, ex director de campo del Comité Nacional Republicano para el Senado.

Esta dinámica no sólo afectará a la candidatura presidencial. Pueden contribuir a decidir qué partido controla la Cámara de Representantes y el Senado. Gallego, que actualmente representa a partes de Phoenix en la Cámara de Representantes, probablemente luchará con Kari Lake, acólito de Trump y negador de las elecciones, por el escaño vacante de Kyrsten Sinema en el Senado. El estado también cuenta con dos competitivas elecciones a la Cámara de Representantes. Una cuenta con un titular y estrella en ascenso, Juan Ciscomani, un republicano de origen mexicano que dio la respuesta en español del partido al discurso de Joe Biden sobre el estado de la unión en 2023.

Aún faltan más de siete meses para las elecciones y muchos votantes latinos no han sintonizado todavía. Según un sondeo de YouGov/The Economist, el 38% de los encuestados hispanos, frente al 23% de los blancos, dicen estar prestando poca o ninguna atención a las campañas presidenciales de 2024. En otoño, cuando más votantes latinos tomen nota, es probable que sean bombardeados con mensajes de que el destino de la nación está en sus manos. Al menos en Arizona, los anuncios no serán todo exageración.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.