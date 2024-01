Por qué respaldar a Ucrania es clave para la seguridad de Occidente

Imagen de Archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky (EFE/ Pepe Torres)

¿Qué haces cuando las palabras empiezan a fallarte? En el caso del presidente Volodimir Zelensky, cuyo lenguaje heroico impulsó a Occidente a apoyar a Ucrania después de que Rusia la invadió hace casi dos años, la respuesta es que uno se enoja y se frustra. A pesar de sus esfuerzos, 61.000 millones de dólares de dinero estadounidense que ayudarían a Ucrania están retenidos en el Congreso y la Unión Europea no ha logrado aprobar una subvención de cuatro años por valor de 50.000 millones de euros (55.000 millones de dólares). Ucrania necesitará armas y dinero en unas semanas.

En declaraciones a The Economist el 30 de diciembre, Zelensky se mostró irascible y golpeando la mesa, muy alejado del hombre que conocimos en Kiev pocas semanas después del ataque de Rusia. Su argumento central es que cuando Occidente ayuda a Ucrania está actuando en beneficio de sus propios intereses. “Dándonos dinero o dándonos armas, te sostienes”, nos dijo. “Tú salvas a tus hijos, no a los nuestros”. Zelensky tiene razón. Pero su mensaje no llega.

Algunos políticos occidentales parecen creer que Ucrania puede pasar con seguridad a un segundo plano en la agenda. Otros piensan que pueden ganar obstruyendo la ayuda. Durante demasiado tiempo los líderes occidentales han confiado en la oratoria de Zelensky para defender el respaldo a Ucrania. Necesitan empezar a hacerlo ellos mismos.

Esto significa abordar los argumentos que erosionan el apoyo a Ucrania: que la fallida contraofensiva de 2023 demuestra que no puede ganar; que habiendo luchado contra su vecino más pequeño, Rusia representa poca amenaza para la OTAN; y que Occidente está desperdiciando dinero que debería gastarse en otras cosas, incluso en defensas contra China. Esos argumentos están equivocados.

A pesar de su revés militar, Ucrania puede ganar esta guerra emergiendo como una democracia próspera y de tendencia occidental. Derrotar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se trata tanto de recuperar territorio como de mostrarle al Kremlin que su invasión es un ejercicio inútil que roba a Rusia sus jóvenes y su futuro.

Con dinero, armas y avances reales en la adhesión de Ucrania a la UE, eso todavía es posible. En 2024, es probable que el foco de los combates ucranianos sea Crimea, mientras que las líneas del frente en el continente se desplazan sólo ligeramente. Esta península es una ruta de suministro vital para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania; anexarlo en 2014 fue un triunfo propagandístico para Putin. Los ataques exitosos de Ucrania contra Crimea perjudicarán las capacidades de Rusia y avergonzarán a Putin. Un ejemplo fue el hundimiento del Novo Cherkassk, un gran barco de desembarco atracado en Feodosia, en la costa sur de la península, el 26 de diciembre.

Por el contrario, si Putin ve que Occidente ha perdido la fe en Ucrania, no se detendrá. Necesita la guerra como excusa para su gobierno represivo. Al visitar un hospital militar el 1 de enero, declaró su hostilidad hacia los países occidentales: “La cuestión no es que estén ayudando a nuestro enemigo”, dijo. “Ellos son nuestro enemigo”. Quienes sostienen que Rusia no es lo suficientemente fuerte como para representar una amenaza para Occidente están olvidando que el ejército ruso está aprendiendo nuevas tácticas en Ucrania. Hablando en el hospital, Putin añadió que Rusia se está reequipando para la guerra más rápido que Occidente, y tiene razón.

Rusia no tiene que montar otra invasión total para destrozar a la OTAN. Una provocación contra, digamos, un Estado báltico podría desbaratar la promesa de la alianza de que un ataque a un miembro es un ataque a todos. Si Ucrania fracasara debido a la falta de determinación occidental, especialmente en Estados Unidos, los desafíos a Estados Unidos (incluidos China, Irán y Corea del Norte) serían más probables.

Si Rusia es una amenaza y Ucrania puede ganar, entonces ayudarla no es un desperdicio de dinero. Esos 61.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania (algunos de los cuales, de todos modos, se gastan en Estados Unidos y los países de la OTAN) representan sólo el 6,9% del presupuesto de defensa de Estados Unidos. El gasto de la UE en ucrania es una pequeña fracción del PBI de sus estados miembros. El costo de restablecer la disuasión contra Rusia sería mucho mayor que el costo de respaldar a Ucrania para ganar. También lo sería el costo adicional de defender los intereses estadounidenses en todo el mundo, incluso contra China. Una guerra real con Rusia –con su riesgo de una escalada nuclear– podría ser catastrófica.

Los líderes occidentales ya no pueden dejar que Zelensky hable. Tienen que defender la idea de que Ucrania reciba dinero en efectivo. Y necesitan hacerlo ahora.

