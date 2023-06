Muchos chinos piden cautela ante una posible guerra con Taiwán

FOTO DE ARCHIVO: una pantalla gigante muestra al jefe de estado chino, Xi Jinping, junto a una bandera del Partido Comunista, en el Museo Militar de la Revolución Popular China en Beijing, China, el 8 de octubre de 2022 (Reuters)

No hace falta mucho para desatar la furia entre los internautas nacionalistas chinos, especialmente cuando el tema es Taiwán. Cualquier acción que pueda considerarse un desafío a las pretensiones chinas sobre la isla despierta un coro de llamamientos a la guerra. Sus voces alarman a los funcionarios occidentales, que temen que los responsables políticos chinos hagan concesiones al creciente nacionalismo de su público y a la belicosidad que ha generado. El año pasado, el líder chino, Xi Jinping, insinuó que Occidente tenía razón al preocuparse. Advirtió al Presidente Joe Biden de que, en lo que respecta a Taiwán, las opiniones de los ciudadanos chinos “no pueden ser desafiadas”.

Durante su reciente viaje a Beijing, Antony Blinken, el primer Secretario de Estado estadounidense que visita China en cinco años, se reunió con Xi, quien hizo comentarios conciliadores sobre la “estabilización de las relaciones entre China y Estados Unidos”. Pero durante el resto de la visita de Blinken, el mensaje fue claro. “No hay lugar para compromisos ni concesiones sobre Taiwán”, le advirtió Wang Yi, máximo responsable de asuntos exteriores de China. Qin Gang, ministro de Asuntos Exteriores, declaró que Taiwán era el “núcleo de los intereses centrales” y “el riesgo más destacado” en las relaciones bilaterales.

Muchos comentaristas en línea en China sostienen que ya no vale la pena intentar tácticas con guantes de seda con Taiwán. Los “separatistas”, dicen, se han atrincherado demasiado allí; sólo la guerra puede asegurarlo para China. Si Xi está de acuerdo, no lo dice abiertamente. Su lenguaje es más bien equilibrado. En un congreso del Partido Comunista celebrado el pasado octubre, afirmó que China “seguirá luchando por la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y el máximo esfuerzo”, sin descartar el uso de la fuerza y reservándose “la opción de tomar todas las medidas necesarias”. A pesar de su declarado respeto por la opinión pública, no quiere verse atado de manos por ella.

De momento, Xi prefiere la prudencia. Después de todo, una guerra con Taiwán podría significar enfrentarse también a una superpotencia nuclear. También puede preguntarse hasta qué punto lo apoyaría su propio público. Internet ofrece una cruda guía. A falta de pistas útiles que podrían proporcionar una prensa libre y un debate político abierto, los funcionarios chinos prestan mucha atención a la opinión en línea. Deben percibir que, en medio del clamor en las redes sociales a favor de la acción militar, algunos internautas influyentes se oponen a la idea. Incluso entre los nacionalistas más acérrimos hay fisuras. Algunos piden cautela a la hora de ir a la guerra, o incluso argumentan que puede que nunca sea necesario luchar: Taiwán capitulará de forma natural cuando sea evidente que el poder de China ha eclipsado al de Estados Unidos.

En un reciente artículo, Adam Liu, de la Universidad Nacional de Singapur, y Xiaojun Li, de la Universidad de Nueva York en Shanghai y de la Universidad de Columbia Británica, argumentaban que el apoyo a una guerra a corto plazo, excluyendo todas las demás opciones, era ínfimo. Sus conclusiones se basaban en una encuesta que realizaron en China entre finales de 2020 y principios de 2021. De más de 2.000 encuestados, apenas un 1% quería que su país organizara un asalto militar contra Taiwán (no sólo contra sus islas periféricas) antes de las elecciones presidenciales de la isla en enero de 2024. En estas elecciones se elegirá a un nuevo líder para sustituir a Tsai Ing-wen, que se jubila y cuyo Partido Democrático Progresista, de centro-izquierda, enfada a China al subrayar la identidad separada de Taiwán.

Incluso si China decidiera ir a la guerra el próximo enero, sólo el 55% dijo que eso sería aceptable. Un tercio dijo que no lo sería. Los autores afirmaron que sus datos no respaldaban la idea de que la demanda de un ataque en toda regla hubiera aumentado drásticamente desde que Tsai asumió la presidencia en 2016. Por el contrario, su encuesta, junto con las conclusiones de otros académicos, sugiere que “el apoyo público a la unificación armada se ha mantenido relativamente estable, a pesar del rápido deterioro de las relaciones de Beijing tanto con Washington como con Taipéi”, escribieron los académicos.

Su investigación se llevó a cabo antes de que Vladimir Putin lanzara una invasión total de Ucrania en febrero de 2022. Los inesperados reveses de Rusia en esa guerra, y la solidaridad de Occidente en respuesta a la misma, deben haber sido aleccionadores para algunos partidarios de pasos rápidos hacia wutong, la abreviatura común en chino para la reunificación por la fuerza (en línea, para confundir a los censores, a menudo utilizan los caracteres para “árbol parasol”, que también se pronuncian wutong, aunque a los censores no les suelen importar los llamamientos a la guerra, siempre y cuando el partido y sus líderes no sean criticados por no actuar).

Abundan los llamamientos a la cautela sobre la magnitud de la tarea de conquistar militarmente Taiwán. Una de ellas procede de Wu Haipeng, redactor jefe del principal portal del gobierno, China.com. El mes pasado, Wu escribió en su blog que China tenía que resolver varios “problemas” antes de utilizar medios militares. Sus propuestas al respecto parecían objetivos lejanos. Uno de los problemas, según Wu, era el suministro de armas de Estados Unidos a Taiwán y el refuerzo de su despliegue militar en torno a la isla. Para contrarrestarlo, sugirió que China debería reforzar sus fuerzas aéreas y de cohetes, así como su armada, dando a entender que el rápido desarrollo militar de China en las últimas décadas aún no le ha proporcionado la fuerza necesaria. También dijo que China necesitaba capacitar a su economía para resistir las sanciones estadounidenses que conllevaría una guerra. Conseguirlo no será fácil para un país tan dependiente del comercio mundial.

En enero, Hu Xijin, antiguo redactor jefe de Global Times, un tabloide nacionalista, estableció tres condiciones para iniciar una guerra. En primer lugar, China debería tener al menos 1.000 cabezas nucleares (el Pentágono cree que actualmente tiene más de 400 y no alcanzará el objetivo de Hu hasta 2030). En segundo lugar, debería tener más misiles y bombas listos para ser utilizados en el conflicto que los arsenales combinados de Estados Unidos, Japón y Taiwán. Por último, debería ser capaz de lanzar un ataque rápido y devastador contra todas las instalaciones militares de Taiwán. Dijo que esta tarea requeriría “muchas más” municiones al día que los periodos más intensos de bombardeo por parte de Estados Unidos durante las guerras de Irak y Kosovo en las décadas de 1990 y 2000. Implícito en su mensaje: se necesita mucho más tiempo.

Al igual que otros destacados nacionalistas (a diferencia de los muchos que inundan las redes sociales con mensajes cortos del tipo “¿Cuándo vamos a atacar? Tiene que ser rápido!”) el Sr. Wu y el Sr. Hu no parecen estar rebuznando a favor de la guerra tan pronto como temen algunos en Estados Unidos. En un memorando de enero, el general Michael Minihan, jefe del Mando de Movilidad Aérea estadounidense, escribió: “Mi instinto me dice que lucharemos en 2025″. En 2021, el almirante Philip Davidson, entonces jefe del Mando Indo-Pacífico de EE.UU., afirmó: “Creo que la amenaza se manifiesta durante esta década, de hecho en los próximos seis años”.

Algunos de los nacionalistas más radicales de China (la “facción del árbol parasol”, como suelen llamarlos los internautas) se han enfrentado a feroces críticas en Internet. Uno de ellos es Li Yi, comentarista con más de 16.000 seguidores en Weibo, un servicio similar a Twitter. El mes pasado, en un vídeo en línea, afirmó que incluso si China perdiera 140 millones de personas (una décima parte de su población) en una guerra por Taiwán “no sería mucho” y que “con un poco de educación” los jóvenes chinos estarían de acuerdo en que, por el bien de la unificación, las bajas a tal escala estarían bien.

La reacción contra Li se ha producido tanto en el bando nacionalista como en el liberal. “¿Qué estúpidos le han dado la capa de ‘patriota’?”, dijo un bloguero nacionalista con 335.000 seguidores, calificando a Li de “sangre fría”. Otro, con 798.000 seguidores, se preguntaba: “¿Cómo debemos hacer frente a un lenguaje tan inhumano y nazi?”. El 3 de junio, Huang Jisu -autor de un libro, “China infeliz”, que se convirtió en un gran éxito entre los nacionalistas chinos en 2009- dio una conferencia en Internet a un grupo neomaoísta (que ondea banderas). Refiriéndose a las declaraciones de Li, sin nombrarlo, calificó de “fascistas” a quienes sostienen tales opiniones.

Algunos internautas incluso han expresado sus dudas sobre la idea de ir a luchar. En abril circuló por Weibo una captura de pantalla de un post de este tipo, cuyo origen no se especificó. “Si hay una guerra, yo no iría y no dejaría que mi hijo fuera”, decía, unos días después de que las fuerzas armadas chinas realizaran maniobras amenazadoras alrededor de Taiwán en respuesta a una reunión en Estados Unidos entre Tsai y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. “Vivo en el escalón más bajo de la sociedad. Nadie nos presta atención en tiempos de paz. Sólo piensan en nosotros en tiempos difíciles”, decía el mensaje. Los nacionalistas respondieron con indignación. “Este tipo de persona siempre estará en lo más bajo, su pensamiento está en lo más bajo...”, escribió uno a sus casi 4,2 millones de seguidores. Pero entre los cientos de personas que respondieron a sus invectivas, algunos no estaban de acuerdo. “Yo no iré. Que vayan primero los hijos de los cuadros dirigentes, que tienen buenos genes rojos”, dijo uno. Es posible que los funcionarios estén sopesando estas palabras.

