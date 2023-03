La alianza entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos es muy ambiciosa

Anthony Albanese, Joe Biden y Rishi Sunak (via AP)

En 1908, el segundo USS Missouri, un acorazado estadounidense, navegó de San Francisco a Sydney, como parte de la gira por Asia y la vuelta al mundo de la llamada Gran Flota Blanca. Su sucesor, el tercer USS Missouri, acogió la rendición de Japón en 1945. El 13 de marzo, el cuarto USS Missouri, un submarino de ataque de la clase Virginia, hizo honor a este ilustre linaje grabando su propio nombre en la historia del poder naval estadounidense en el Pacífico.

En una calurosa tarde en San Diego, Joe Biden, Anthony Albanese y Rishi Sunak, líderes de Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña, se reunieron frente al Missouri y revelaron el siguiente capítulo del pacto AUKUS firmado por sus países hace 18 meses. El acuerdo resultante intensificará la implicación estadounidense y británica en el Pacífico y unirá a los tres aliados de un modo sin precedentes, hasta la década de 2040 y más allá.

Esta saga comenzó en 2016, cuando Australia acordó un acuerdo de 33.000 millones de dólares para sustituir sus viejos submarinos de ataque de la clase Collins por una docena de barcos diésel-eléctricos franceses. En 2021, cada vez más consciente de la amenaza de China, rompió ese acuerdo y firmó el AUKUS a bombo y platillo. Según sus términos, Estados Unidos y Gran Bretaña ayudarían a Australia a construir una flota de al menos ocho submarinos de propulsión nuclear (aunque no con armas nucleares). Estos tienen mucho más alcance, resistencia y sigilo que los barcos eléctricos (ver mapa). También son mucho más complejos. Sólo seis países disponen de ellos y hasta ahora Estados Unidos sólo ha compartido la tecnología con Gran Bretaña.

Muchos esperaban que el futuro submarino australiano siguiera el modelo del actual submarino estadounidense de clase Virginia o de su futuro sucesor. Sin embargo, Biden, Albanese y Sunak revelaron que en realidad se basará en el futuro submarino de ataque británico, un barco hipotético conocido como ssnr (“ssns” son submarinos de ataque, que llevan armas convencionales y cazan otros submarinos y barcos, a diferencia de los “ssbns”, que llevan misiles balísticos con armas nucleares). Gran Bretaña construirá los primeros barcos en Barrow, al noroeste de Inglaterra. Australia aprenderá de los prototipos y luego construirá los suyos en Adelaida. La idea es crear una economía de escala, en la que la inversión australiana impulse la capacidad de construcción naval británica y un pedido agregado mayor reduzca el coste para ambos países.

La tecnología estadounidense impregnará este nuevo “ssn-AUKUS”. Estados Unidos aportará su sistema de lanzamiento vertical, un conjunto de tubos que pueden albergar un mayor número de misiles, y más avanzados, que los tubos lanzatorpedos tradicionales. Ningún submarino de ataque británico ha tenido esta capacidad. Las industrias de defensa de los tres países estarán entrelazadas en un grado sin precedentes. Subsistemas como el equipo de comunicaciones, el sonar y el control de tiro deberán ser compatibles entre el barco anglo-australiano y el próximo estadounidense. “Seremos casi una fuerza conjunta de submarinos nucleares”, afirma un funcionario implicado en el pacto. Será un “submarino bello y mezclado”, exhala otro.

Submarino de clase Virginia (Reuters/archivo)

Pero, como ocurre con el whisky, la producción de submarinos de alta gama se mide en años de dos dígitos. Los barcos actuales de Australia tienen unos 30 años y deberán retirarse a principios de la década de 2030. Los primeros ssn-AUKUS no estarán en manos de Australia hasta principios de la década de 2040. En la marina estadounidense se tarda al menos 15 años en formar a un oficial al mando de un submarino, afirma Tom Shugart, que él mismo llegó a ese puesto, en parte debido a la complejidad de formar a los oficiales en el uso y mantenimiento de los sistemas de propulsión nuclear. La armada china, que ya es la mayor del mundo, parece peligrosa. Para salvar las distancias, los tres líderes anunciaron otras dos medidas pioneras.

En primer lugar, a partir de 2027, Estados Unidos y Gran Bretaña desplegarán sus propios submarinos en el Pacífico en un plan que algunos funcionarios denominan “presencia rotativa reforzada”, un guiño deliberado a la “presencia avanzada reforzada” de la OTAN de grupos de combate acorazados en Europa oriental. Según un funcionario, Estados Unidos suele tener entre dos y cuatro submarinos de ataque en Asia en todo momento. Con la nueva configuración, los Estados Unidos enviarán hasta cuatro submarinos de la clase Virginia a Hmas Stirling, cerca de Perth, un paso importante y relativamente llamativo que requerirá poner fin a una larga política de secretismo casi absoluto sobre el despliegue de submarinos. Gran Bretaña tiene previsto trasladar uno de sus submarinos de la clase Astute, de una flota prevista de sólo siete. Los marinos australianos ya han empezado a integrarse en submarinos estadounidenses y británicos.

En segundo lugar, a principios de la década de 2030, y suponiendo que el Congreso lo apruebe, Australia comprará a Estados Unidos tres submarinos de la clase Virginia a precio rebajado, con opción a dos más, como barco provisional para utilizar hasta que aparezca el ssn-AUKUS. Resulta sorprendente que Estados Unidos haya accedido a ello. Alquilar un submarino nuclear es muy poco frecuente: sólo Rusia lo ha hecho alguna vez, a India. Australia ha tenido problemas para tripular sus submarinos actuales, que llevan menos de 60 personas; la clase Virginia necesita 140 o más. Y lo que es más importante, la armada estadounidense sigue luchando por producir suficientes submarinos de la clase Virginia para sí misma en su carrera por acortar distancias con China. Para aliviar ese problema, se espera que Australia invierta miles de millones de dólares en astilleros estadounidenses. Aun así, muchos congresistas podrían estar descontentos con el desvío de cascos. Y es posible que los legisladores estadounidenses tengan que modificar el Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas, que impone límites estrictos a las exportaciones de alta tecnología incluso a aliados cercanos.

Los riesgos son múltiples. El proyecto tendrá que soportar al menos tres mandatos presidenciales estadounidenses más allá del actual del Sr. Biden y más de tres elecciones británicas, una dura prueba, aunque actualmente cuente con apoyo bipartidista en los tres países. El coste para Australia podría ascender a 180.000-245.000 millones de dólares en los próximos 32 años, incluidos 6.000 millones en los próximos dos años, según las primeras estimaciones. Para Australia será formidable producir la mano de obra cualificada y los conocimientos nucleares necesarios. “Se trata de un esfuerzo potencial de 100 años”, observó el 10 de marzo Peter Malinauskas, Primer Ministro de Australia Meridional, cuya capital es Adelaida.

Pero la recompensa será grande. Para Gran Bretaña, no se trata sólo de una inyección de moral para una industria de submarinos que ha tenido que hacer frente a una construcción paralizada. También da contenido real a la deseada “inclinación” del gobierno hacia el Indo-Pacífico. Los críticos habían cuestionado la conveniencia de hacer hincapié en el poder naval en Asia mientras en Europa se libraba una guerra terrestre. El 10 de marzo acordó con Emmanuel Macron, presidente de Francia, que ambos países establecerían “la columna vertebral de una presencia marítima europea permanente en el Indo-Pacífico” coordinando el despliegue de sus portaaviones. El 13 de marzo, el gobierno de Sunak publicó una minirrevisión de su política exterior, en la que hacía hincapié en el desafío de China, que “marcará una época”. La decisión de rotar los submarinos por Asia y co-construir otros nuevos con un aliado asiático da a la inclinación un ancla adicional a largo plazo.

El USS North Dakota, de clase Virginia (Reuters/US Navy)

Para Estados Unidos, los AUKUS y los acuerdos relacionados son el último y más espectacular paso en su constante consolidación de las alianzas asiáticas. Es probable que venda cientos de misiles de crucero a Japón y en enero acordó situar un regimiento de marines en Okinawa. En febrero se aseguró el acceso a cuatro bases militares adicionales en Filipinas. AUKUS también incluye un segundo “pilar” de colaboración en tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial, sistemas cuánticos y misiles hipersónicos. Y forma parte de un auge más amplio de los lazos entre Estados Unidos y Australia en materia de defensa.

Estados Unidos ha invertido enormes sumas en Australia: en la creación de reservas de combustible y munición, y en la ampliación de aeródromos para que los bombarderos de largo alcance puedan operar desde el norte del país, fuera del alcance de la mayoría de los misiles chinos. La inversión australiana en bases navales en torno a Perth para apoyar los despliegues rotativos de submarinos estadounidenses y británicos facilitará el mantenimiento, reparación y reabastecimiento de los barcos sin tener que desplazarse a Guam o Hawai, lo que permitirá un mayor ritmo de operaciones en tiempos de paz y de guerra.

El hecho de que los AUKUS sobrevivieran el año pasado a la transición del Partido Liberal de centro-derecha australiano al Partido Laborista de centro-izquierda del Sr. Albanese refleja el consenso que existe actualmente en la política australiana sobre la amenaza de China y la necesidad de tomar medidas drásticas para hacerle frente. Una revisión de la defensa en 2020 concluyó que la perspectiva de una gran guerra era “menos remota que en el pasado” y que el gobierno ya no podía tener la seguridad de una advertencia de diez años sobre su inminente estallido. (En febrero se presentó al gobierno una nueva revisión de defensa redactada por un ex ministro de defensa y jefe militar, pero aún no se ha publicado).

En la actualidad, Australia no puede atacar un objetivo ni proteger a una fuerza expedicionaria a más de 150 km de su masa continental, señala Ashley Townshend, experto australiano del Carnegie Endowment, un think-tank de Washington. Sus nuevos submarinos, dice, le darán “opciones de escalada” en crisis regionales en las que los líderes australianos podrían querer “disuadir o derrotar” una presencia militar china -digamos, en el sudeste asiático o en el sur del Pacífico- pero carecen de confianza para hacerlo sin la cobertura de una fuerza de ataque móvil. “Será una capacidad soberana australiana”, subrayó Albanese, “construida por australianos, comandada por la Marina Real Australiana y sostenida por trabajadores australianos en astilleros australianos”.

Pero el escenario que más pesa sobre los planificadores estadounidenses es una guerra mayor por Taiwán. “AUKUS tiene un objetivo primordial”, declaró Biden ante el Missouri: “aumentar la estabilidad del Indo-Pacífico en medio de una dinámica mundial en rápida evolución”. Un pacto entre EE.UU. y Australia en 2021 detalló el propósito de toda esa inversión en instalaciones australianas: “apoyar la lucha bélica de alto nivel y las operaciones militares combinadas en la región”. Ocho submarinos adicionales con misiles merodeando por los mares del Sur y del Este de China harían mucho más difícil para China llevar una fuerza de invasión a través del estrecho de Taiwán.

Eso contribuirá a la disuasión. Igualmente significativo es que ha desarrollado la alianza militar anglófona en Asia hasta un punto de no retorno. Los puertos, bases y, potencialmente, submarinos de Australia estarán cada vez más presentes en los planes de guerra estadounidenses. Según el Sr. Townshend, esto da a Australia influencia sobre esos planes. También limita sus opciones. “Se trata de una señal extremadamente costosa de nuestra voluntad de contribuir a la disuasión colectiva de China. Echarse atrás provocaría una fractura inimaginable en la alianza, y precisamente por eso Pekín se lo tomará en serio”.

