"Estudios recientes han implicado la materia particulada en la causalidad de la enfermedad del Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos. Los investigadores han examinado si los metales tóxicos como el níquel, el vanadio, el plomo y ciertos gases como CO, NO x y SO 2 presente en el aire contaminado puede causar especies reactivas de oxígeno de producción (ROS), estrés oxidativo, la neuroinflamación crónica, daño cerebrovascular, la acumulación de péptido A, y daño neuronal", aseguró en su estudio Rolf U. Halden, especialista del Centro de Seguridad Ambiental, Instituto Biodesign de la Universidad Estatal de Arizona.