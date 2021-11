Cuáles son los 6 lofts en venta más exclusivos de Buenos Aires y cuánto cuestan

Este estilo de propiedad nació en los '80 en el SoHo de Nueva York, donde varios edificios fabriles en desuso se transformaron en viviendas

Dentro del abanico de opciones del Real Estate emergen los lofts, aquellas propiedades que nacieron en los ‘80, sobre todo en edificios fabriles y depósitos rescatados del olvido en el SoHo de Nueva York, en Estados Unidos, en muchos casos fueron inmortalizados en icónicas películas de la época.

En los ’90, en Buenos Aires irrumpieron por el impulso de desarrolladores privados que llevaron adelante la refuncionalización de varios inmuebles que se transformaron en lofts tentando a una demanda más emparentada con el ámbito snob y bohemio que rompió con todos los estándares habitacionales del momento.

Especialistas del sector argumentaron que fue clave la realización de Casa FOA en 1989, en las viejas instalaciones de la textil Dell’Aqua, ubicada en Villa Crespo, que luego abrió el camino para transformar ese edificio en el Complejo de Darwin (donde conviven lofts y dúplex).

Por otro lado, en 1992, se hizo una edición de FOA en donde funcionara el Molino Minetti, que también se recicló y pasó a ser un lugar exclusivo de lofts a través del emprendimiento Silos de Dorrego, en el barrio de Colegiales.

Silos de Dorrego, sobre la Avenida Dorrego 1916, un edificio que se recuperó en donde funcionó el Molino Minetti

Daniel Zanzotti, de Solo Loft, dijo a Infobae que “inicialmente eran espacios grandes de 200 a 300 m2 de promedio, austeros pero a la vez enigmáticos. Los mejores arquitectos interpretaron esos volúmenes generosos y volcaron su ingenio para crear un espacio de vivienda muy especial rompiendo los modelos tradicionales. Ya no había divisiones internas viviendo plena y totalmente la vivienda como un único ambiente multifacético y heterogéneo que hacia propio cada uno de los espacios de la casa”.

Actualmente hay varios lofts de categoría en venta. Distintas compañías inmobiliarias ofrecen las 6 unidades que aquí se detallan:

1-Olga Cossettini 1540 - USD 985.000

Se trata de una propiedad ubicada en el barrio más joven de Buenos Aires, en Puerto Madero, en la zona del llamado Faena Art District. De 180 m2 con características de loft y dúplex, 5 ambientes y cochera.

Living y comedor integrados (Foto Gentileza: Álvaro Barros)

Está en el edificio Lumiere, que se ubica en la intersección de Olga Cossettini y Petrona Eyle, con 3 baños y 3 años de antigüedad. Allí se pagan $25.000 de expensas. Entre sus diferenciales, posee un balcón aterrazado con vista al río y la ciudad.

Uno de los dormitorios es para los niños (Foto Gentileza: Álvaro Barros)

Cynthia Edenburg, broker en Miranda Bosch Real Estate & Art, la comercializadora, destacó: “El edificio se ubica en la parte central del dique 2 sobre el Boulevard Juana Manso. Esta zona es una de las exclusivas de Puerto Madero. En pleno Art District, cercano al Puente de la Mujer y a los hoteles El Porteño y Faena”.

Cuenta con balcón aterrazado con vista al dique 2 de Puerto Madero

Dispone de una master suite muy amplia con vista al dique y luminosa. Y un segundo dormitorio en suite con vista a la pileta, un lugar muy buscado por la demanda en este tiempo.

“Es una propiedad atractiva para una familia con hijos ya que tiene la particularidad de tener 3 dormitorios en suite, cada uno con su vestidor y baño”, añadió Edenburg.

La cocina de dimensiones no tan amplia pero muy moderna (Foto Gentileza: Álvaro Barros)

Desde la comercializadora informaron que tienen a varias familias muy interesadas en comprarlo y que sus hijos van a colegios ubicados en Quilmes y alrededores del sur del Gran Buenos Aires. Puerto Madero tienta mucho al público de esa zona y de La Plata, por su fácil conexión.

Entre los amenities del inmueble posee gimnasio y Salón de Usos Múltiples (SUM). El sector de pileta y parrillas, ahora muy preciado por quienes residen en el lugar, con la proximidad del tiempo de las altas temperaturas son áreas muy privilegiadas para disfrutar de los espacios abiertos.

Los dormitorios son muy luminosos (Foto Gentileza: Álvaro Barros)

En el edificio han comprado muchos jóvenes, y también cuenta con cocheras fijas en el 1er y 2do subsuelo.

2-Anchorena 1775-USD 765.000

Este loft se encuentra dentro del Edificio Dubarry, en el barrio de Recoleta, entre French y Juncal, en una manzana atípica, triangular, con salida a la Avenida Pueyrredón. La unidad de 215 m2, tiene 3 ambientes y 2 baños.

Tiene 215 m2 cubiertos

También está dentro de una construcción que data de 90 años y que fue recuperada. Antiguamente, allí funcionó una fábrica que producía jabones.

Está en el edificio Dubarry, donde antiguamente funcionó una fábrica de jabones (Foto Gentileza: Central Desarrollos)

El loft que se vende fue reciclado con la intervención del prestigioso arquitecto Osvaldo Giesso (que combinaba el arte en cada labor, fallecido en 2016) y cuenta con dos cocheras.

Gustavo Zimmer Sarmiento, titular de Zimmer Sarmiento Propiedades, dijo a Infobae que “estos espacios son buscados para viviendas por personas que tienen una sensibilidad por la arquitectura y el diseño, que por lo general son extranjeros, preferentemente estadounidenses o europeos. Habitualmente están ubicadas en núcleos de población urbanos, céntricos o muy bien conectados con ellos. En algunos casos se convierten en estudios de arquitectura o galerías de arte”.

En los loft, según los expertos, un artista se siente cómodo para trabajar con espacio, buena luz y dimensiones aptas para crear y organizar sus obras. Siendo ideales para galerías porque el edificio en sí brinda arte en algunas ocasiones y porque las dimensiones permiten exhibir obras de gran tamaño.

La unidad posee entrepiso en donde está el dormitorio

“En estos últimos años también empresas de tecnología, han mudado sus oficinas a este tipo de espacios, con la modalidad de open space que permite una comunicación muy fluida. En este tipo de propiedades no pueden faltar grandes ventanales, espacios generosos y columnas de hierro”, describió Zimmer Sarmiento.

La cocina muy elegante, está integrada al resto de los ambientes

La propiedad posee techos de doble altura con chimenea con hogar de hierro y ladrillos a la vista. Vigas y columnas de hierro. Dos dormitorios en suite y cocina office, es apta profesional, y también posee un ascensor, que era el antiguo montacargas de la fábrica.

Este loft está en venta hace un 18 meses y en el transcurso lo ocuparon en alquileres temporarios. Está en una zona muy cercana a áreas de servicios.

3-Avenida Regimiento de Patricios 1552-USD 570.000

Dentro del complejo Molina Ciudad, ubicado entre el barrio de La Boca y Barracas, en el sur porteño, se comercializa un loft de 257 m2 cubiertos y más de 50 m2 descubiertos.

Posee una chimenea de hierro y es muy espacioso

“Dentro del público que busca los lofts también está la gente sola (soltera o divorciada), parejas sin hijos o familias monoparentales. A pesar de ser propiedades que en muchos casos son de gran valor, el perfil de los compradores es más bohemio que en las viviendas tradicionales. La espacialidad siempre es protagonista, techos muy altos, balcones interiores, ambientes abiertos y ampliamente conectados entre si, son algunas de sus características,” Daniel Obetko, gerente residencial premium en Interwin, la firma que lo comercializa.

“La espacialidad siempre es protagonista, techos muy altos, balcones interiores, ambientes abiertos y ampliamente conectados entre si, son algunas de sus características” (Obetko)

El loft está en el complejo Molina Ciudad donde funcionó la fábrica Alpargatas, allí se realizó Casa FOA en 2012, y la unidades se entregaron hace unos 6 años aproximadamente.

En el lugar funcionó una fábrica de Alpargatas, donde la vieja chimenea actúa como ascensor para conectar las áreas comunes

La unidad está en perfecto estado como los amenities del desarrollo, entre La Boca y Barracas (barrio que ofrece un proceso positivo de avance con más de 25 edificios en obras actualmente).

Con techos en altura, algo que ofrecen los inmuebles industriales que se reciclan para transformarse en viviendas

Tiene 3 baños, un amplio living-comedor con cocina integrada (de estilo americana) y salida a un luminoso patio. El concepto abierto está en su plenitud en esta vivienda.

El patio, parte fundamental del loft

También cuenta con 3 dormitorios en suite con vestidor y dos toilettes. Otro aspecto que resalta es que para llegar a los amenities hay que utilizar el ascensor de la vieja chimenea de la ex planta fabril. Allí se encuentran el quincho cubierto con parrilla, lavadero y una piscina exterior e interior de 32 metros de largo, SUM, gimnasio, spa y laundry.

La unidad está al contra frente y por expensas se abonan unos $15.000 al mes.

Uno de los dormitorios

“Los lofts, además de Nueva York, también tienen su origen en Londres (Inglaterra) y en la Argentina tuvieron su auge desde los ‘90. Hoy quedaron instalados como una alternativa para gente que elige vivir de una manera diferente”, amplió Obetko.

Una opción muy buscada incluso por extranjeros

4-Darwin 1154-USD 513.000

El loft está en Complejo Darwin, en el barrio de Villa Crespo, y tiene una superficie de 250 m2. Actualmente está deshabitado.

Antiguamente allí funcionó una textil que cerró en los '80

Está distribuido en dos plantas, en la baja, están el hall, living comedor y la cocina. Las suite tienen baño con jacuzzi, y puertas que balconean hacia el living del otro nivel del loft. Según Augusto Schiavetta, de Concreto Real Estate, “es una propiedad muy selecta con pisos de mármol en el baño y terminaciones de alta gama. Fue reciclado en varias áreas. Está dentro del edificio en el que funcionó la textil Dell’Acqua”.

Frente del inmueble ubicado en Villa Crespo

También en este complejo, además de famosos, hay algunos propietarios vinculados al mundo de las productoras de cine y TV, por que está dentro del llamado Distrito Audiovisual que trazó hace más de 10 años el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Área de ingreso a la unidad, allí, además de famosos, hay algunos propietarios vinculados al mundo de las productoras de cine y TV

Posee 2 cocheras cubiertas, y se ofrece la opción de alquilarlo por USD 2.185 al mes, y también el público que se interesa por este lugar está vinculado al rubro de marketing y comunicación, debido a que como el living es de más de 60 m2 posibilita vivir y tele trabajar cómodamente.

5-El Salvador 5537 - USD 369.000

Ubicado en Palermo Hollywood, tiene 164 m2 cubiertos y 110 m2 descubiertos. Por este loft de 2 dormitorios y 3 baños se pagan $18.000 de expensas al mes.

Está en un edificio que data de 12 años y la propiedad es muy luminosa (Foto Gentileza: Álvaro Barros)

Está en un edificio moderno con una antigüedad de 12 años, ubicado a una cuadra de la avenida Juan B. Justo, próximo a una zona con fuerte impronta gastronómica y comercial.

Con terraza y parrilla propia

“El departamento es ideal para gente joven, parejas que disfrutan los momentos al aire libre en una terraza con jardín y parrilla soñada. Los jóvenes interesados por la propiedad son en su mayoría del barrio, es un indicador que quienes viven en Palermo Hollywood, lo siguen eligiendo pensando en ampliarse o ganar más espacio. También cabe destacar que un porcentaje de jóvenes tienen mascotas y el edificio es pet friendly (las aceptan amigablemente)”, contó Cynthia Edenburg, de Miranda Bosch Real Estate & Art, que también lo comercializa.

Con finas terminaciones tiene lugar para trabajar o estudiar

Entre los amenities quienes puedan adquirir la vivienda podrán utilizar una piscina chica y el SUM para eventos que está situado en la planta baja de la edificación.

Una de las ventajas es que tiene jardín y parrilla propia, con luz natural todo el día, y la cocina está integrada al living comedor con una barra y un gran ventanal. El dormitorio principal es en suite y con vestidor.

Piscina y deck de madera entre las áreas comunes

6-Pasaje Lanín 190-USD 130.000

Tiene 64 m2 y 2 ambientes con cochera siendo parte del complejo Barracas Central, en una manzana que también forma un triángulo a la que además de Lanín, la cruzan Salmún Feijoo, Formosa y Suárez. Es un inmueble en donde funcionó una fábrica de hilandería que cerró en la década del ‘80.

Actualmente está desocupado

Marcelo Langone, asociado en Di Mitrio Inmobiliaria, quien lo comercializa, detalló que “el usuario del loft es un target muy particular. Generalmente no viene asociado al esquema de familia tipo sino más bien a individuos o parejas con vida más social en dónde combinan la vivienda con el trabajo. En estos emprendimientos no pueden faltar amenities importantes como gimnasio, sauna, piscina, solárium, salas de reuniones, salas de coworking, micro cine y zonas de esparcimiento al aire libre. También tienen el requerimiento de cocheras, que en algunas tipologías llegan hasta la puerta misma de la vivienda”.

La escalera conecta al entrepiso donde está el dormitorio

Este loft es apto profesional, y en el lugar hay una piscina muy agradable en el último nivel que ofrece vistas muy amplias hacia distintos puntos de la ciudad y el río.

Está en una manzana triangular y la ex hilandería remata en cúpula

También se destacan áreas verdes en los pasillos, terrazas y jardines comunes del desarrollo. El dormitorio está en el entrepiso y baulera. Los techos tienen 4,10 metros de altura.

La piscina forma parte de los amenities con buenas vistas por estar en un nivel superior

“Tanto el comedor, como la cocina y el dormitorio están unidos. Si a esto le sumamos dobles alturas, entrepisos, grandes ventanales, mucha luz y equipamiento de diseño, vemos como simples fabricas se transformaron en viviendas con un alto valor agregado y un diferencial competitivo que las hace únicas en su tipo”, amplió Langone.

El inmueble en el que está ocupa una manzana triangular de aproximadamente 7.000 m2. Se mantuvo la fachada sobria, elegante y la famosa cúpula, el gran símbolo del emprendimiento.

