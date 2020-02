Daiana frenó, hizo marcha atrás, se acercó al hombre de mirada perdida y le pidió sacarle una foto. “Se presentó y me contó que se llamaba Carlos Viganego. Me contó que era el viejo panadero del pueblo. Unos días atrás un amigo me había preguntado si había probado las tortitas negras de la histórica y emblemática panadería. Pero yo nunca había visto una panadería. Hasta ese día”.