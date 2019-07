"Hoy Todo Suma" es un emprendimiento que nace a partir de la mudanza de familias que se mudaban y elegían no llevar todo al nuevo hogar. Sofía Zaputovich, su fundadora, explicó: "Ellas no sabían qué hacer con lo que dejaban atrás, a quién ofrecerlo, y si querían vender algo no sabían a qué precio publicarlo. Hoy Todo Suma se encarga de vender lo que ya no genera sentido mantener. Me ocupo de sacar fotos, tomar medidas, buscar el precio en el mercado de cosas usadas, hacer las publicaciones necesarias y el seguimiento hasta conseguir al comprador. También, coordino donaciones y me ocupo de conectar al cliente con fundaciones que pasan a retirar las cosas sin cargo. Es una alegría para todos saber que los bienes llegan a un buen destino y serán nuevamente valorados".