El nuevo complejo estará ubicado en Rio Grande do Sul

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Club Med renovó su identidad de marca con la campaña “That’s L’esprit Libre” y anunció la construcción de Gramado, un resort de su línea Exclusive Collection en el sur de Brasil que prevé finalizar en 2027. La iniciativa busca reforzar su propuesta de vacaciones todo incluido centrada en el bienestar, la tranquilidad y los vínculos personales.

La campaña sucede a una renovación integral de la marca realizada en marzo de 2023. Su nuevo lenguaje visual apunta a una imagen moderna y presenta relatos de viajes alejados de los clichés tradicionales de las vacaciones.

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El nuevo resort ofrecerá una experiencia de lujo dentro de la categoría Exclusive Collection

La expresión “That’s L’esprit Libre”, una combinación de inglés y francés que significa “ese es el espíritu libre”, propone disfrutar de un estilo de vida distinto que aporte bienestar a la vida cotidiana.

La empresa la definió como una plataforma de comunicación emocional, audaz y distintiva.

Gramado está a dos horas de vuelo desde Buenos Aires hasta Porto Alegre

Club Med señaló que la propuesta aborda tendencias sociales vinculadas al turismo: la búsqueda de bienestar, la demanda de opciones de viaje más responsables y las relaciones personales simples durante las estadías.

La marca busca convocar tanto a quienes ya conocen sus resorts como a nuevos viajeros mediante momentos cotidianos de felicidad.

Gramado, el cuarto resort de Club Med en Brasil

El nuevo complejo estará ubicado en Rio Grande do Sul, en Brasil, y será el cuarto resort del grupo en ese país.

El proyecto demandará una inversión superior a 1.000 millones de reales, unos USD 175 millones, y ofrecerá una experiencia de lujo dentro de la categoría Exclusive Collection.

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Gramado se encuentra a dos horas de vuelo desde Buenos Aires hasta Porto Alegre.

La nueva instalación premium estará a solo dos horas de vuelo desde Buenos Aires

La compañía informó que espera completar la obra en 2027, aunque no detalló la capacidad del establecimiento ni las características de sus instalaciones.

La cadena afirmó que la nueva campaña y el desarrollo brasileño forman parte de su objetivo de consolidarse como una marca de estilo de vida vacacional y un referente cultural. También sostuvo que busca mantener su posición en el mercado mundial de resorts de lujo todo incluido.

Club Med fue pionera en el concepto de vacaciones all inclusive desde 1950 y, desde entonces, expandió su actividad con propuestas orientadas al lujo y la comodidad.

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