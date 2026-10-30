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La empresa N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto por modernizar sistemas financieros

La firma, fundada por Julián Colombo y Lucas Tettamanti, recibirá USD 15.000 para ampliar su desarrollo luego de imponerse entre 550 emprendimientos en el certamen organizado por la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina

Premio a la Innovación con Impacto 2026
Los jurados del premio
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N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026, organizado por la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina, por su plataforma destinada a modernizar los sistemas de bancos y aseguradoras sin reemplazar su tecnología central. La empresa recibirá USD 15.000 para ampliar su desarrollo y escalado, tras imponerse en una edición que reunió a 550 startups.

Fundada por Julián Colombo y Lucas Tettamanti, N5 opera como una capa de integración sobre los sistemas ya utilizados por las instituciones financieras. A esa infraestructura suma módulos de negocio y agentes de inteligencia artificial para actualizar operaciones sin una sustitución completa de las plataformas existentes.

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El reconocimiento incluye mentorías estratégicas de la red de Endeavor, acceso a la red del Banco Nación para generar vínculos comerciales y exposición ante medios, inversores y aliados del sector. La tercera edición del certamen fue la más convocante desde su creación.

Ocho finalistas y soluciones para finanzas, empleo y campo

La convocatoria recibió 550 inscripciones y ocho emprendimientos llegaron a la instancia final, luego de distintas etapas de evaluación. Los proyectos se presentaron este jueves en el Salón de Mármol de la sede central del Banco de la Nación Argentina, ante un jurado integrado por referentes empresariales, financieros y emprendedores.

Premio a la Innovación con Impacto 2026
El ganado, N5, se llevó USD 15.000

La jornada contó con la participación de Armando Guibert, presidente de la Fundación Banco Nación. Las finalistas compitieron en las categorías fintech, empleabilidad y agtech, con la inteligencia artificial como herramienta compartida para resolver problemas de empresas, productores, bancos y usuarios.

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Mariana Galante, directora ejecutiva de la Fundación Banco Nación, señaló: “Nos llena de orgullo ver cómo el Premio a la Innovación con Impacto se convirtió en un reconocimiento al ecosistema emprendedor argentino”.

Galante agregó que el aumento de las startups participantes y la solidez de sus propuestas respaldan el acompañamiento a quienes desarrollan innovaciones como una vía para contribuir al desarrollo del país.

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, en tanto, afirmó: “Cada edición nos confirma que en la Argentina hay emprendedores capaces de resolver problemas reales con tecnología. Este año vimos startups que ya trabajan con bancos, grandes empresas y productores, con clientes y resultados concretos”.

El jurado estuvo integrado por Galante; Ludmila Schmidt, gerenta de Clientes del Banco Nación; Bearzi; Manuel Tanoira, de T&C Abogados; Lorena Suárez, socia directora de Alaya Capital; y Alejandro Zecler, cofundador de Mendel.

En sus tres ediciones, el Premio a la Innovación con Impacto conectó a startups tecnológicas con el sector productivo a través de la experiencia de la red Endeavor y del alcance federal del Banco Nación. Endeavor se presenta como la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo.

Premio a la Innovación con Impacto 2026
Julián Colombo, cofundador de N5

La organización está presente en Argentina desde 1998 y desarrolla programas para emprendimientos en distintas etapas, junto con iniciativas de inspiración y capacitación.

Empresas

En servicios financieros, Rexi, creada por Ignacio Berardi, Teo Zavalía Gahan y Sebastián García, utiliza agentes de inteligencia artificial para conciliar transacciones, identificar diferencias y recuperar cobros incorrectos.

Cedalio, fundada por Luciana Reznik, Nico Magni y Guido Marucci Blas, desarrolla agentes que automatizan cuentas a pagar y otros procesos de compañías medianas y grandes. Sus fundadores habían creado previamente Wolox, una empresa de la red Endeavor que fue adquirida por Accenture.

Welfi, impulsada por Tomás Ametlla, ofrece inversiones automatizadas según objetivos para personas sin experiencia y permite comenzar con USD 10. La plataforma de inversión ya reúne a más de 35.000 usuarios registrados.

En la categoría de empleabilidad, Asteroid, creada por Mateo Salvatto, desarrolló Háblalo, una aplicación gratuita de comunicación utilizada por más de 500.000 personas con discapacidad en 75 países.

Loligo, fundada por Ignacio Basso, Ian Teperman y Stefano Rossi, gestiona mediante agentes de inteligencia artificial todo el proceso de reclutamiento masivo para rubros como el comercio minorista y la logística.

Inteligencia artificial para decisiones agroindustriales

En el área agtech, iAgro Global, creada por Daniel Almazan Sendino y Yair Jose Luis Zacca, reúne datos dispersos de empresas agroindustriales que provienen de planillas, sistemas, sensores y drones. Sobre esa información despliega agentes de inteligencia artificial para acelerar y mejorar la toma de decisiones. Entre sus clientes se encuentra CREA.

Calice, fundada por Ramiro Olivera, Esteban Hernando, Andrés Rabinovich y Pablo Romero, realiza ensayos de campo virtuales para anticipar el comportamiento de cultivos, bioinsumos y moléculas antes de que lleguen al campo.

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