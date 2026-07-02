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La alianza entre Assist Card y Aerolíneas Argentinas se extendió hasta 2028

El acuerdo renovado apunta a integrar mejor los servicios y a sumar cobertura y acompañamiento al viajero durante todas las etapas del itinerario

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Assist Card y Aerolíneas Argentinas
El CEO de Assist Card Argentina, Sebastián Bras Harriott, y el CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo

Assist Card y Aerolíneas Argentinas renovaron su alianza comercial y la extendieron hasta 2028, con el objetivo de potenciar la experiencia de vuelo y sumar respaldo y asistencia al pasajero durante todo el viaje.

Según informaron las compañías, el nuevo tramo del acuerdo prevé mejoras en la integración de servicios para optimizar la experiencia de usuario y aumentar la conversión.

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El CEO de Assist Card Argentina, Sebastián Bras Harriott, señaló: “Estamos orgullosos de renovar esta alianza con Aerolíneas Argentinas, que comenzó hace unos años y esperamos seguir trabajando juntos mucho tiempo más. Sin dudas, unir dos empresas potentes del turismo hace que llevemos la industria a otro nivel. Con este acuerdo queremos reforzar la visibilidad de la marca y continuar generando conciencia de viajar tranquilo, con calidad de producto y de servicio”.

El CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, afirmó: “Para Aerolíneas Argentinas, renovar esta alianza con Assist Card significa seguir fortaleciendo la experiencia de nuestros pasajeros en todas las etapas del viaje. Compartimos una misma visión sobre la importancia de brindar soluciones simples, confiables y de calidad, y este acuerdo nos permite seguir integrando servicios que aportan valor, tranquilidad y respaldo a quienes eligen volar con nuestra compañía”.

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El anuncio se presentó en un encuentro en CEFEPRA, el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina, donde se mostraron simuladores dinámicos de vuelo y el entrenamiento de pilotos comerciales y tripulaciones. En ese ámbito, las empresas indicaron que la alianza continuará evolucionando para ofrecer beneficios exclusivos e innovadores a los viajeros.

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