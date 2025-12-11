Networking

Puente anunció la compra de CFS Advisors Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión

“Esta adquisición nos permitirá potenciar nuestra oferta de Fondos de Inversión, con foco en activos financieros y también en la economía real”, señaló Federico Tomasevich, presidente y principal accionista de la empresa financiera centenaria

Puente anunció la compra de la totalidad del paquete accionario de CFS Advisors Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión.

“Esta adquisición nos permitirá potenciar nuestra oferta de Fondos de Inversión en Argentina, con foco en inversiones en activos financieros (acciones, bonos soberanos, bonos provinciales y bonos corporativos), y también en la economía real, como Proyectos Inmobiliarios, Agronegocios y Private Equity”, señaló Federico Tomasevich, presidente y principal accionista de Puente.

Desde la empresa regional con foco en Gestión Patrimonial y Mercado de Capitales y en brindar a sus clientes (personas, empresas e instituciones), destacaron que la operación se encuadra dentro de la estrategia de crecimiento e innovación en las unidades de negocio de Gestión Patrimonial, Trading Institucional, Finanzas Corporativas, Mercado de Capitales y Gestión de Fondos de Inversión.

Fundada en 1915, Puente tiene filiales en España (Madrid), Estados Unidos (Miami), Panamá (Ciudad de Panamá), Uruguay (Montevideo y Punta del Este), Argentina (Buenos Aires) y Paraguay (Asunción).

La entidad gestiona y administra “más de USD 5.000 millones en el negocio de gestión patrimonial de individuos e inversores institucionales; realiza transacciones por aproximadamente USD 20.000 millones al año y lleva adelante más de 120 transacciones anuales en estructuración y colocación de bonos y acciones”.

