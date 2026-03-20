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Santander y la Universidad Blas Pascal lanzaron capacitaciones gratuitas para potenciar a Pymes y docentes

La iniciativa ofrece capacitación gratuita en gestión financiera y uso de inteligencia artificial, con acceso virtual en todo el país para postulantes interesados en mejorar prácticas en pequeñas empresas y entornos educativos

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Quienes estén interesados podrán postularse
Quienes estén interesados podrán postularse hasta el 30 de marzo

Santander Argentina y la Universidad Blas Pascal abrieron la inscripción a 2.000 becas gratuitas para cursos online destinados a líderes de Pymes y docentes de nivel primario y medio, dentro del programa Santander Open Academy, según ambos organizadores.

Estas capacitaciones están orientadas a fortalecer la gestión financiera en pequeñas y medianas empresas y a incorporar inteligencia artificial en el ámbito escolar.

El acceso a herramientas para enfrentar los desafíos económicos y tecnológicos actuales es el eje central de ambas propuestas, que se dictarán completamente en línea y ofrecerán actividades en campus virtual, encuentros sincrónicos y tutoría docente.

La convocatoria contempla dos programas principales: uno dirigido a emprendedores y profesionales de Pymes, con enfoque en planificación, recursos, capital de trabajo y evaluación de inversiones, y otro para docentes, centrado en la aplicación ética y efectiva de la IA generativa en la enseñanza.

Quienes estén interesados en el curso de habilidades financieras para líderes de pequeñas y medianas empresas podrán postular hasta el 30 de marzo, mientras que la fecha límite para la capacitación para docentes será el 6 de abril. Todas las plazas se cubrirán por orden de inscripción y estarán disponibles a nivel nacional.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia institucional más amplia para promover la educación, la formación continua y el acceso equitativo a contenidos gratuitos, según informaron las entidades en un comunicado.

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