Adcap conformó un consejo asesor y designó como presidente a Miguel Kiguel

Miguel Kiguel

Adcap Grupo Financiero anunció la conformación de un Board of Advisors presidido por Miguel Kiguel, quien asume como Chief of the Board of Advisors con el objetivo de reforzar el análisis macroeconómico y la visión estratégica de la compañía.

En referencia a su nombramiento, Kiguel expresó: “Espero contribuir con mi experiencia en los mercados financieros y en el análisis de la realidad económica para apoyar el crecimiento de la firma y el desarrollo de nuevas oportunidades. Estoy entusiasmado por presidir el advisory board y acompañar a una empresa líder del sector financiero como Adcapˮ.

Su trayectoria incluye cargos relevantes como titular de Banco del Sol y Director Ejecutivo de Econviews, que ocupa en la actualidad, además de haber sido funcionario del Ministerio de Economía y del Banco Central, y consultor de instituciones como el FMI, el BID y el BIS.

Las unidades de negocio de Adcap son Securities Argentina, Asset Management y Api Broker

La creación de este comité responde al propósito de consolidar el posicionamiento de Adcap como una plataforma integral de asesoramiento e inversión, con experiencia en mercados emergentes y financiamiento corporativo.

Javier Timerman, Managing Partner del grupo, señaló que la incorporación de Kiguel incrementa la capacidad estratégica de la empresa y, junto al ingreso de Dan Lerner para liderar el área de private credit, permite detectar nuevas oportunidades de financiamiento corporativo tanto en Argentina como en la región.

En su ámbito académico, Kiguel se especializó en macroeconomía, política monetaria, tipo de cambio e inflación, y es coautor del libro “Las crisis económicas argentinas: una historia de ajustes y desajustesˮ.

El nuevo Board of Advisors brindará asesoramiento al Directorio, al comité de inversiones y a todas las áreas del grupo, integrando estándares internacionales en el desarrollo de negocios y análisis macroeconómico.