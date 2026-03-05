Networking

Adcap conformó un consejo asesor y designó como presidente a Miguel Kiguel

La reciente designación busca fortalecer la estrategia y el análisis macroeconómico de la organización, sumando a Kiguel, especialista en mercados financieros, junto a otros miembros con amplia trayectoria en finanzas e instituciones internacionales

Guardar
Miguel Kiguel
Miguel Kiguel

Adcap Grupo Financiero anunció la conformación de un Board of Advisors presidido por Miguel Kiguel, quien asume como Chief of the Board of Advisors con el objetivo de reforzar el análisis macroeconómico y la visión estratégica de la compañía.

En referencia a su nombramiento, Kiguel expresó: “Espero contribuir con mi experiencia en los mercados financieros y en el análisis de la realidad económica para apoyar el crecimiento de la firma y el desarrollo de nuevas oportunidades. Estoy entusiasmado por presidir el advisory board y acompañar a una empresa líder del sector financiero como Adcapˮ.

Su trayectoria incluye cargos relevantes como titular de Banco del Sol y Director Ejecutivo de Econviews, que ocupa en la actualidad, además de haber sido funcionario del Ministerio de Economía y del Banco Central, y consultor de instituciones como el FMI, el BID y el BIS.

Las unidades de negocio de
Las unidades de negocio de Adcap son Securities Argentina, Asset Management y Api Broker

La creación de este comité responde al propósito de consolidar el posicionamiento de Adcap como una plataforma integral de asesoramiento e inversión, con experiencia en mercados emergentes y financiamiento corporativo.

Javier Timerman, Managing Partner del grupo, señaló que la incorporación de Kiguel incrementa la capacidad estratégica de la empresa y, junto al ingreso de Dan Lerner para liderar el área de private credit, permite detectar nuevas oportunidades de financiamiento corporativo tanto en Argentina como en la región.

En su ámbito académico, Kiguel se especializó en macroeconomía, política monetaria, tipo de cambio e inflación, y es coautor del libro “Las crisis económicas argentinas: una historia de ajustes y desajustesˮ.

El nuevo Board of Advisors brindará asesoramiento al Directorio, al comité de inversiones y a todas las áreas del grupo, integrando estándares internacionales en el desarrollo de negocios y análisis macroeconómico.

Temas Relacionados

Adcap Grupo FinancieroBanco CentralMinisterio de EconomíaAsesoramiento FinancieroMacroeconomíaMigul KiguelJavier Timerman

Últimas Noticias

Aeropuertos Argentina fue premiada como la Mejor Empresa de Gestión Aeroportuaria de Sudamérica

El galardón internacional otorgado en Berlín destacó el crecimiento constante del tráfico de pasajeros y la planificación de inversiones que superan los USD 360 millones para renovar la infraestructura de las terminales argentinas en los próximos años

Aeropuertos Argentina fue premiada como

El aeropuerto de Carrasco fue premiado como el Mejor de América Latina y el Caribe

La terminal uruguaya fue distinguida en la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros por el Consejo Internacional de Aeropuertos, luego del relevamiento de opiniones de viajeros mediante encuestas globales realizadas por el programa ASQ

El aeropuerto de Carrasco fue

Pampa Energía cerró 2025 con crecimiento en generación eléctrica y mayores reservas en Vaca Muerta

El incremento en las reservas y la extensión del horizonte extractivo consolidan el liderazgo de la firma entre las compañías energéticas del país, favorecida por reglas de mercado más claras y una mayor capacidad de inversión

Pampa Energía cerró 2025 con

Santander Argentina invertirá USD 230 millones en innovación y tecnología en 2026

La entidad bancaria planea fortalecer sus capacidades digitales y físicas mediante la incorporación de inteligencia artificial y nuevas funcionalidades, con el objetivo de transformar la experiencia de sus clientes y empresas a nivel nacional

Santander Argentina invertirá USD 230

El Banco Nación firmó la primera hipoteca totalmente digital en Argentina

La institución pública implementó un procedimiento que permite a los usuarios realizar todas las etapas, desde la solicitud hasta la firma, sin intervención presencial, lo que acelera los plazos y favorece la adquisición de vivienda

El Banco Nación firmó la
DEPORTES
La nueva regla que hizo

La nueva regla que hizo oficial la Conmebol de cara a las Copas Libertadores y Sudamericana

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

Felipe Contepomi reúne a 31 convocados en Londres: el plan de Los Pumas para un año cargado de desafíos

Sorprendentes declaraciones de una ex figura del Real Madrid sobre el trabajo de Zidane: “No hizo demasiado”

La tierna reacción de Novak Djokovic al ver el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka en medio de Indian Wells

TELESHOW
Carlos Perciavalle subasta la ropa

Carlos Perciavalle subasta la ropa que usó a lo largo de su carrera: las fotos de las prendas

Susana Roccasalvo habló de su vida amorosa: “Cada tanto me doy un shot de colágeno”

Paula Chaves, muy dura con con Zaira Nara por sus indirectas: “No me fumo más la carcajadita”

El polémico posteo de Graciela Alfano a Susana Giménez luego de la foto en traje de baño: “La que puede puede”

Sol Pérez confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Nunca la muestro”

INFOBAE AMÉRICA

Portugal homenajea a António Lobo

Portugal homenajea a António Lobo Antunes, el psiquiatra que se volvió un escritor de leyenda

Presidente de Panamá se muestra optimista ante reunión con Donald Trump, junto a once mandatarios latinoamericanos

El sorprendente universo invisible del Atacama, el desierto más extremo del mundo

Donald Trump apoyará a los kurdos si deciden lanzar una ofensiva contra el régimen de Irán

Panamá confirma primera visita consular a panameños detenidos en La Habana