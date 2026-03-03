El aeropuerto de Carrasco fue premiado como el Mejor de América Latina y el Caribe

La terminal uruguaya

Aeropuerto Internacional de Carrasco fue distinguido como Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025 en la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) en el marco del programa Airport Service Quality (ASQ).

La relevancia de este galardón a la terminal de Aeropuertos Uruguay, una empresa de Corporación América, el holding que comanda Eduardo Eurnekian, reside en que el ASQ recoge la percepción de los usuarios a través de encuestas en tiempo real, metodología aplicada a casi 707.000 pasajeros a nivel mundial en la edición 2025. De esta manera, se consolida como el principal referente global en experiencia aeroportuaria.

“Este reconocimiento es especialmente valioso porque surge directamente de la opinión de los pasajeros” (Cabrera)

El Aeropuerto de Carrasco se posiciona entre los mejor valorados de la región, tras sobresalir en áreas como calidad de servicio, confort, eficiencia de procesos y atención del personal.

Federico Cabrera, gerente general de la terminal, manifestó: “Es un gran honor recibir este reconocimiento, que refleja el trabajo diario de nuestro equipo y de toda la comunidad aeroportuaria. Es especialmente valioso porque surge directamente de la opinión de los pasajeros. Celebramos este logro con gratitud y con el compromiso de seguir mejorando cada día para ofrecerles siempre la mejor experiencia”.

El premio distinguió la calidad de servicio, confort, eficiencia de procesos y atención del personal

El reconocimiento, otorgado por segunda vez en esta categoría tras un primer logro en 2019, se suma a la distinción obtenida en 2024 cuando la terminal fue reconocida como Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe entre las terminales de hasta 2 millones de pasajeros.