El Instituto Vaca Muerta incorporó a TotalEnergies como socia

Sergio Mengoni, Director General y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, junto a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF

El ingreso de TotalEnergies como nueva socia del Instituto Vaca Muerta (IVM) representa un avance para la formación técnica en el sector energético argentino y refuerza el proyecto de transformar al país en exportador de energía.

Este instituto, impulsado desde la Fundación YPF, busca anticipar las demandas laborales y tecnológicas del segmento Upstream durante la próxima década.

El acuerdo fue suscripto por Sergio Mengoni, Director General y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, y Lisandro Deleonardis, Presidente del Instituto Vaca Muerta y Vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF.

De acuerdo con las proyecciones presentadas en el anuncio, el desarrollo de Vaca Muerta entre 2026 y 2030 podría generar hasta 50.000 nuevos puestos de trabajo. Frente a esta perspectiva, el IVM se posiciona como una herramienta clave para ofrecer capacitación específica, con la industria privada como principal impulsora. Además, la institución pondrá a disposición un pozo escuela en Río Neuquén, donde los futuros operadores podrán realizar prácticas esenciales. En paralelo, la sede académica estará ubicada en el Polo Tecnológico de Neuquén, equipada con simuladores y laboratorios de última generación. Todo ello contará con la participación directa de especialistas del sector.

Mengoni y Lisandro Deleonardis, Presidente del Instituto Vaca Muerta y Vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, destacó el impacto de la reciente asociación. “La incorporación de TotalEnergies muestra la relevancia que este proyecto tiene para la industria. El IVM es clave para capacitar a miles de trabajadores, mejorar la seguridad y hacer que Vaca Muerta sea aún más competitiva a nivel global. Este es el camino para seguir consolidando el desarrollo del sector”, expresó Marín durante el encuentro en las oficinas de YPF.

Sobre la necesidad de colaboración sectorial, añadió: “Desde la compañía impulsamos este instituto para complementar la formación existente y ofrecer experiencia real en entornos controlados. Es un desafío que requiere el compromiso y el trabajo conjunto de toda la industria.”

Sergio Mengoni, Director General y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, remarcó el compromiso de la compañía: “Para nuestra compañía es un orgullo participar en esta iniciativa liderada por YPF, que beneficia a toda la industria. La educación y la mejora continua son pilares fundamentales del ADN de TotalEnergies, por eso decidimos invertir en el Instituto Vaca Muerta”.

Mengoni enfatizó la consolidada presencia de TotalEnergies en el país: “TotalEnergies está presente en el país desde hace casi 50 años y en Neuquén desde hace más de 30, impulsando el desarrollo económico, social y cultural, y generando un impacto positivo en las comunidades y actores con los que trabajamos.”

El programa académico del IVM contempla una oferta de alta especialización en Upstream de petróleo y gas (O&G), centrada en ocho perfiles estratégicos: operadores de perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de tratamiento de gas. La formación inicial para los nuevos talentos será de 304 horas en un periodo de cuatro meses. Adicionalmente, se brindarán módulos de formación continua para quienes estén empleados en la industria y necesiten actualizarse o reconvertirse ante las nuevas demandas tecnológicas. Por otra parte, quienes no posean experiencia técnica podrán acceder a capacitación en seguridad operativa, requisito fundamental para desempeñarse en campos petroleros.