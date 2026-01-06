Networking

El Instituto Vaca Muerta incorporó a TotalEnergies como socia

La participación de la compañía internacional refuerza la iniciativa de formación técnica para el sector energético nacional, con planes de capacitación avanzada y prácticas en Neuquén destinadas a cubrir futuras demandas laborales de la industria

Guardar
Sergio Mengoni, Director General y
Sergio Mengoni, Director General y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, junto a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF

El ingreso de TotalEnergies como nueva socia del Instituto Vaca Muerta (IVM) representa un avance para la formación técnica en el sector energético argentino y refuerza el proyecto de transformar al país en exportador de energía.

Este instituto, impulsado desde la Fundación YPF, busca anticipar las demandas laborales y tecnológicas del segmento Upstream durante la próxima década.

El acuerdo fue suscripto por Sergio Mengoni, Director General y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, y Lisandro Deleonardis, Presidente del Instituto Vaca Muerta y Vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF.

De acuerdo con las proyecciones presentadas en el anuncio, el desarrollo de Vaca Muerta entre 2026 y 2030 podría generar hasta 50.000 nuevos puestos de trabajo. Frente a esta perspectiva, el IVM se posiciona como una herramienta clave para ofrecer capacitación específica, con la industria privada como principal impulsora. Además, la institución pondrá a disposición un pozo escuela en Río Neuquén, donde los futuros operadores podrán realizar prácticas esenciales. En paralelo, la sede académica estará ubicada en el Polo Tecnológico de Neuquén, equipada con simuladores y laboratorios de última generación. Todo ello contará con la participación directa de especialistas del sector.

Mengoni y Lisandro Deleonardis, Presidente
Mengoni y Lisandro Deleonardis, Presidente del Instituto Vaca Muerta y Vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, destacó el impacto de la reciente asociación. “La incorporación de TotalEnergies muestra la relevancia que este proyecto tiene para la industria. El IVM es clave para capacitar a miles de trabajadores, mejorar la seguridad y hacer que Vaca Muerta sea aún más competitiva a nivel global. Este es el camino para seguir consolidando el desarrollo del sector”, expresó Marín durante el encuentro en las oficinas de YPF.

Sobre la necesidad de colaboración sectorial, añadió: “Desde la compañía impulsamos este instituto para complementar la formación existente y ofrecer experiencia real en entornos controlados. Es un desafío que requiere el compromiso y el trabajo conjunto de toda la industria.”

Sergio Mengoni, Director General y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, remarcó el compromiso de la compañía: “Para nuestra compañía es un orgullo participar en esta iniciativa liderada por YPF, que beneficia a toda la industria. La educación y la mejora continua son pilares fundamentales del ADN de TotalEnergies, por eso decidimos invertir en el Instituto Vaca Muerta”.

Mengoni enfatizó la consolidada presencia de TotalEnergies en el país: “TotalEnergies está presente en el país desde hace casi 50 años y en Neuquén desde hace más de 30, impulsando el desarrollo económico, social y cultural, y generando un impacto positivo en las comunidades y actores con los que trabajamos.”

El programa académico del IVM contempla una oferta de alta especialización en Upstream de petróleo y gas (O&G), centrada en ocho perfiles estratégicos: operadores de perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de tratamiento de gas. La formación inicial para los nuevos talentos será de 304 horas en un periodo de cuatro meses. Adicionalmente, se brindarán módulos de formación continua para quienes estén empleados en la industria y necesiten actualizarse o reconvertirse ante las nuevas demandas tecnológicas. Por otra parte, quienes no posean experiencia técnica podrán acceder a capacitación en seguridad operativa, requisito fundamental para desempeñarse en campos petroleros.

Temas Relacionados

Instituto Vaca MuertaTotalEnergiesYPFSergio MengoniFundación YPFFormación técnicaEnergía

Últimas Noticias

Binance obtuvo la certificación ISO/IEC 42001 por su gobernanza en IA

El nuevo aval fue emitido por A-LIGN y acredita que la compañía cumple con estándares internacionales de gestión segura, evaluación de impacto social y alineación con normativas europeas en el uso de tecnologías avanzadas

Binance obtuvo la certificación ISO/IEC

Arcos Dorados nombró a Diego Paniagua como nuevo director general para Argentina

La mayor franquicia independiente de McDonald’s designó a un experimentado ejecutivo interno para liderar la operación argentina, consolidando su política de promoción interna y continuidad en la gestión estratégica regional

Arcos Dorados nombró a Diego

Ualá incorpora a su plataforma seguros de vida y de accidentes personales

La fintech amplía su oferta con pólizas de vida y cobertura, disponibles desde la aplicación y con sumas aseguradas de hasta 100 millones de pesos para usuarios argentinos

Infobae

BAT Argentina designó a su nuevo country manager

Se trata de Jorge Diego Arguindegui, quien tiene una extensa trayectoria en posiciones de liderazgo en la tabacalera y otras compañías

BAT Argentina designó a su

TGN anunció a su nuevo director Comercial y de Asuntos Regulatorios

Se trata de Carlos Luis Rabuffetti, quien reemplazará de Guillermo Cánovas

TGN anunció a su nuevo
DEPORTES
Alejandro Domínguez reveló el impacto

Alejandro Domínguez reveló el impacto económico que tuvieron las finales únicas de la Libertadores y la Sudamericana en Perú y Paraguay

Preocupación por el futuro de Anthony Joshua en el boxeo: las versiones cruzadas sobre su posible retiro

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

La AFA confirmó el cronograma de los 32avos de final de la Copa Argentina: cuándo juegan Boca Juniors y River Plate

Un bombero voluntario argentino ganó la etapa del Rally Dakar en una accidentada jornada en Arabia Saudita

TELESHOW
La felicidad de Jimena Barón

La felicidad de Jimena Barón por el logro con su pareja: “Todavía no caigo”

Quiénes son los primeros invitados del año de Mirtha Legrand y Juana Viale

La emoción de Moria Casán por su cercanía al cumpleaños número 80: “Tengo una vida hermosa”

Los 15 de Allegra Cubero en Punta del Este: el abrazo de Nicole Neumann, los mensajes de sus hermanas y la torta con velitas

El romance de Pamela Pombo y Patricio Albacete: un flechazo en un gimnasio, una boda fastuosa y un escandaloso final

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Nicaragua apresa

La dictadura de Nicaragua apresa a quienes celebren la captura de Nicolás Maduro

La Unión Europea propone desbloquear 45.000 millones de euros para calmar las protestas agrícolas contra el acuerdo con el Mercosur

Las razones de Donald Trump para impulsar una transición en Venezuela con figuras del régimen chavista

Reino Unido pidió a Elon Musk acciones urgentes para frenar ‘deepfakes’ sexuales de niños en X

Una ola de frío paraliza el transporte y deja víctimas en varios países europeos