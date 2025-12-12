Networking

Supermercados Coto inaugura su nueva sucursal en Mar del Plata

La cadena detalló que la apertura generará 240 puestos de trabajo directos

El nuevo Coto de Mar
El nuevo Coto de Mar del Plata

El sábado 13 de diciembre, Coto inaugura su nueva sucursal Puerto en el Multiespacio Bendu de la ciudad de Mar del Plata a la que definió como “una innovadora propuesta de última generación”.

La sucursal tiene 4.850 m2 de superficie cubierta total y un salón de ventas de 2.400 m2, con comodidades para la atención al público en los departamentos de alimentos (almacén, carnicería, rotisería, verdulería, entre otros) y no alimentos (perfumería, limpieza, bazar, hogar, textil, ferretería, automotor, entro otros), junto con una moderna bodega. Además, la carnicería cuenta con un mostrador para la atención

La cadena destacó, además, que cuenta con un diseño innovador de cartelería interior para que los clientes puedan identificar los sectores de forma rápida desde cualquier lugar dentro del salón de venta y es la primera sucursal de la empresa con techos negros para generar un ambiente más acogedor.

“Por otro lado, cuenta con una central de frío de última generación con un sistema de refrigeración con CO₂, que usa dióxido de carbono como refrigerante natural, siendo más eficiente, económico y ecológico que los refrigerantes convencionales, con componentes especializados como gas cooler y válvulas electrónicas”, se explicó.

Con la apertura de esta nueva sucursal, Coto comunicó que se generaron 240 nuevos puestos de trabajo.

En el contexto del lanzamiento, la empresa lanzó su primer comercial desarrollado 100% con Inteligencia Artificial, una pieza creada internamente por su equipo creativo “que marca un hito en su comunicación combinando creatividad e innovación tecnológica”.

