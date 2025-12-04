Networking

PPI suma a Cristian López como Socio y Director Comercial

La firma designó a un nuevo responsable en su equipo estratégico para profundizar la gestión y ampliar segmentos de negocio

Cristian López se integró al
Cristian López se integró al equipo directivo de PPI para conducir la estrategia comercial y potenciar el crecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El directorio de PPI avanzó en la reconfiguración de su estructura con la incorporación de Cristian López como Socio y Director Comercial. El ejecutivo condujo un proceso de integración a la compañía, que sumó su experiencia de tres décadas en el mercado de capitales para liderar la estrategia comercial de la ALyC, con un equipo de más de cien profesionales.

La decisión tuvo como objetivo potenciar el crecimiento de la empresa y reforzar la propuesta de valor para cada cliente de segmentos como Wealth Management, Individuos y Corporativo. De acuerdo con el comunicado de la firma, este movimiento “reafirma el compromiso con el cliente y la importancia de una propuesta de valor que evolucione con la ambición y la necesidad de cada inversor”.

La CEO de la compañía, Paula Premrou, explicó que la selección “es un paso estratégico”. Según sus palabras, la llegada de López “permitirá consolidar y fortalecer nuestra visión de largo plazo como el valor que entregamos a los clientes”.

Cristian López ingresó con una formación profesional en la Universidad de San Andrés, el IAE y programas en el extranjero. Integró Pioneer Investment, Raymond James y ocupó la posición de CEO en Consultatio Asset Management y Consultatio Investment. Además, residió en el cargo de Director y Socio en Novus Asset Management, la sociedad gerente del grupo PPI.

En el marco de su designación, López expresó: “Me sumo a una empresa que combina visión y talento, y una propuesta de valor centrada en la confianza y el servicio”, y agregó: “Mi propósito es seguir contribuyendo a que PPI mantenga su liderazgo y siga acompañando a cada cliente para transformar los desafíos en una oportunidad para su capital con innovación, cercanía y transparencia”.

El grupo cuenta en la actualidad con unos 250 colaboradores entre los que se incluyen un equipo especializado en research y un área de tecnología dedicada al desarrollo de soluciones internas. La firma realiza operaciones con foco en profesionalidad, transparencia y confianza, y detalla que su propuesta abarca a individuos, empresas e inversores institucionales tanto argentinos como internacionales.

