Avianca designó al argentino Gabriel Oliva como su nuevo presidente, mientras Frederico Pedreira continuará como Chief Executive Officer (CEO) hasta el 28 de febrero de 2026. Esta decisión, aprobada por la Junta Directiva, “busca fortalecer la estructura de liderazgo y asegurar una transición ordenada en la gestión de la compañía”, detalló la aerolínea colombiana.

La creación del cargo de presidente, que Oliva asume en paralelo a sus funciones como Chief Operating Officer (COO), responde a la intención de garantizar la continuidad y la alineación en toda la organización durante el proceso de sucesión. Pedreira, quien ha ocupado diversos cargos desde su llegada en 2021 —incluyendo Chief Operating Officer, Deputy CEO y finalmente CEO—, permanecerá al frente de la dirección ejecutiva hasta la fecha establecida, con el objetivo de consolidar la estabilidad interna.

Durante el mandato de Pedreira, la aerolínea asegura haber reforzado su posición financiera, optimizado su red de rutas y consolidado como una de las compañías más competitivas y eficientes de América Latina. Bajo su liderazgo, la empresa amplió su red a más de 160 rutas y 80 destinos, y en 2024 transportó a más de 38 millones de pasajeros, consolidándose como una opción más fuerte y accesible para los viajeros de la región.

Avianca tiene más de 150 rutas, unos 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner, que conectan con más de 80 destinos en 25 países de América y Europa

Pedreira destacó la labor colectiva del equipo al afirmar: “Liderar Avianca ha sido un honor extraordinario y todo un viaje. Estoy inmensamente orgulloso de lo que nuestro equipo ha logrado juntos y de la compañía en la que nos hemos convertido. Estoy profundamente agradecido por la dedicación, por creer en nuestro propósito y por hacer de lo ordinario algo extraordinario. Estoy seguro de que, bajo el liderazgo de Gabriel y con el increíble equipo que tenemos, Avianca seguirá creciendo y alcanzando nuevas alturas”.

Desde el Grupo Abra (accionistas de Avianca), Adrián Neuhauser, CEO, subrayó la importancia de este proceso de sucesión y la continuidad del impulso transformador: “Seguimos fortaleciendo el equipo de liderazgo de Avianca, al tiempo que ejecutamos el plan de sucesión diseñado para nuestro talento. Quiero agradecer a Fred por su liderazgo y la transformación que ha impulsado, y dar la bienvenida a Gabriel como Presidente para continuar con este impulso. Estamos seguros de que, en equipo, seguiremos fortaleciendo nuestros indicadores de desempeño, así como el producto y servicio ofrecidos a nuestros clientes, garantizando que sigan eligiéndonos para sus viajes. Avianca entra en esta nueva fase desde una posición de solidez y estabilidad”.

La Junta Directiva del Grupo Abra también expresó su reconocimiento a la gestión de Pedreira. Roberto Kriete, Chairman de la Junta de Avianca y miembro de la Junta Directiva del Grupo Abra, señaló: “En los últimos años, Fred ha liderado a Avianca a través de una transformación extraordinaria, haciéndola más eficiente, competitiva y conectada. Su dedicación y liderazgo han dejado una huella duradera en nuestra compañía y en nuestra gente. Estamos entusiasmados con el futuro que le espera a Avianca y damos una cálida bienvenida a Gabriel en su nuevo rol”.

La trayectoria de Oliva abarca más de veinte años en posiciones de liderazgo, catorce de ellos en la industria de la aviación. Se incorporó a Avianca en 2021 como CEO de Avianca Cargo, donde reposicionó la unidad como líder regional, y posteriormente asumió el cargo de COO. “Bajo su liderazgo, y con una visión integrada del negocio de carga y pasajeros, fortaleció la seguridad operacional, la eficiencia y la experiencia del cliente. Antes de unirse a Avianca, Oliva ocupó diversos cargos ejecutivos senior en organizaciones multinacionales”, dijo la empresa.

Al asumir su nuevo cargo, Oliva expresó su compromiso con el futuro de la compañía: “Estoy muy agradecido, emocionado y motivado por este nombramiento. Junto a los más de 15.000 miembros del equipo Avianca continuaremos fortaleciendo esta compañía, de la mano del grupo Abra, potenciando nuestro liderazgo en la región y que los pasajeros nos sigan eligiendo. Un especial agradecimiento a Fred por toda su entrega y liderazgo a lo largo de estos años”.