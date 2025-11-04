Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina entregaron el Premio a la Innovación con Impacto 2025

La entrega del premio a Cresium

Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina anunciaron a Cresium como la startup ganadora del Premio a la Innovación con Impacto 2025.

Se trata de una iniciativa que promueve la articulación entre el sector público, privado y emprendedor para potenciar soluciones tecnológicas con impacto en la economía real, según se detalló en un comunicado.

“Desde la Fundación Banco Nación impulsamos la cultura del trabajo porque creemos que es el motor más poderoso del crecimiento y el desarrollo. Este premio tiene un doble valor: reconocer el talento emprendedor y al mismo tiempo tender puentes de conexión con el banco. Las startups aportan algo fundamental —dinamismo, velocidad, flexibilidad e innovación— y abrir al banco a este ecosistema es parte del camino hacia la modernidad que estamos transitando”, dijo Mariana Galante, de Fundación Banco Nación.

Este año, Autonomy, Tributo Simple, The Flock, Cresium, Sylvarum, Wiagro, Wapi Firma y Go Cuotas fueron las startups finalistas que llegaron al Demo Day, donde presentaron sus proyectos ante un jurado integrado por representantes Galante, Gastón Álvarez (Gerente General Banco Nación), Endeavor Argentina (María Julia Bearzi, directora ejecutiva) y referentes del ecosistema emprendedor (Dano Jejcic, Avenida+; y Luciana Martella, Newtopia).

El evento se llevó a cabo en la Casa Central del Banco Nación y marcó el cierre de una nueva edición del programa, que ya se consolida como un espacio de referencia para las startups de impacto.

Cresium, la ganadora

Cresium, fintech argentina cofundada por Lorenzo Sacerdotti, Benjamín Durruty, Maximiliano Sánchez e Ignacio Klyver fue reconocida por su propuesta innovadora, su potencial de escalabilidad y su impacto positivo en la economía real.

La compañía ofrece cuentas digitales empresariales sin costo para PyMEs, con apertura en menos de 24 horas y herramientas inteligentes para proyección de cashflow, ahorro e inversión automatizada.

“Este reconocimiento es una estrellita más dentro de todo lo que venimos construyendo. Buscamos realmente innovar financieramente y resolver los problemas que viven las PyMEs en su día a día. Nos encantaría poder hacer algo junto al Banco Nación para seguir generando productos financieros accesibles para todo el mercado pyme argentino”, destacó Sacerdotti, cofundador y CEO.

Los otros finalistas fueron Autonomy (fintech de movilidad), Tributo Simple (plataforma administrativa y contable, “Tax as a Service”), The Flock – E(desarrollo de software), Sylvarum (agtech que desarrolla soluciones de electroestimulación para semillas), Wiagro (reducción de pérdida de alimentos), Wapi Firma (firma legal por WhatsApp).