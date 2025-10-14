Pecom designó a Horacio Bustillo como su nuevo CEO

Horacio Bustillo

Pecom anunció la designación de Horacio Bustillo como nuevo CEO de la compañía, cargo que asumirá a partir del 1° de noviembre.

Bustillo es ingeniero industrial graduado con honores en la Universidad Austral y cuenta con un MBA de la Universidad de Harvard. Posee más de 20 años de trayectoria nacional e internacional en el sector energético, con experiencia en liderazgo, crecimiento y transformación de empresas de servicios petroleros y energía en América Latina, Estados Unidos, Asia y África.

“Estamos convencidos de que el liderazgo de Horacio aportará una nueva energía y una mirada estratégica clave para continuar fortaleciendo nuestro crecimiento”, afirmó Luis Pérez Companc, presidente de Pecom.

A lo largo de su carrera, se desempeñó en posiciones de conducción en SLB (Schlumberger) y Pacific Drilling, donde lideró equipos en distintos mercados del mundo. Más recientemente, fue CEO regional de Bond Energy Solutions en Colombia y Chile, y anteriormente Gerente General de AESA Servicios Petroleros, donde lideró su posicionamiento como contratista principal en Vaca Muerta.

“Con una fuerte orientación a la eficiencia, la innovación y la gestión del cambio, la llegada de Bustillo representa un paso clave en el proceso de transformación que PECOM viene impulsando para consolidar su modelo de negocios”, explicó la empresa y detalló que su negocio tiene verticales estratégicos:

Upstream: producción eficiente en campos maduros, aplicando tecnologías de recuperación terciaria.

Servicios y Soluciones Integrales: operación y mantenimiento, artificial lift y tratamientos químicos.

Ingeniería y Construcciones: obras de infraestructura en Vaca Muerta, energía eléctrica y minería.