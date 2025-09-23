Networking

Citi anunció la adopción de Inteligencia Artificial Generativa en Argentina

Las nuevas herramientas están habilitadas desde agosto y disponibles para más de 150.000 colaboradores globalmente que servirán para automatizar tareas e incrementar la eficiencia y productividad para brindar el mejor servicio para los clientes.

Guardar
Citi Stylus, Citi Stylus Workspaces,
Citi Stylus, Citi Stylus Workspaces, Citi Assist y Citi Squad son las herramientas del banco que ayudan a automatizar tareas (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo/File Photo)

En línea con su cultura de innovación y buscando estar a la vanguardia en la era digital, Citi anunció que está adoptando la IA Generativa (GenAI).

“El objeto es que sus colaboradores adopten estas herramientas de GenAI, para la toma de decisiones más rápidas, aumenten su productividad y eficiencia en su trabajo diario, operando bajo una gobernanza de riesgos adecuada”, explicó el banco.

En ese sentido, recientemente Citi introdujo internamente cuatro nuevas herramientas de GenAI. Citi Stylus, Citi Stylus Workspaces, Citi Assist y Citi Squad, ayudan a automatizar tareas, obtener información inmediata de documentos en diversos formatos, ofrecen capacidades de resumen y comparación, y facilitan encontrar información relevante en áreas como Cumplimiento, Riesgo, Recursos Humanos y Finanzas.

“Estamos entusiasmados con el impacto que esta tecnología tendrá en nuestra operatoria y en el servicio a nuestros clientes” (Elewaut)

“La IA representa mucho más que una tendencia; es una transformación clave para potenciar nuestra agilidad, inteligencia y capacidad de respuesta. Con esta iniciativa, buscamos fortalecer a nuestros profesionales y asegurar nuestra competitividad en el sector. Estamos entusiasmados con el impacto que esta tecnología tendrá en nuestra operatoria y en el servicio a nuestros clientes”, señaló Federico Elewaut, Gerente General de Citi Argentina.

A diferencia de la IA tradicional, que sigue reglas predefinidas, la Inteligencia Artificial Generativa, usa modelos de lenguaje o redes neuronales avanzadas para predecir y generar resultados originales basados en patrones aprendidos.

Hasta la fecha, aproximadamente 150,000 colaboradores de Citi en 51 jurisdicciones tienen acceso a estas herramientas, con planes de expandir su uso a lo largo de 2025.

Temas Relacionados

CitiInteligencia Artificial GenerativaIA

Últimas Noticias

Pablo Armagni fue designado como nuevo Director de Relaciones Externas y Sostenibilidad de Enel Argentina

Tendrá a cargo de las áreas de RRII y Comunicación y Relaciones Institucionales para las empresas del grupo italiano en el país, entre ellas Edesur, la central hidroeléctrica El Chocón y Enel Trading

Pablo Armagni fue designado como

Emirates designó a su nuevo gerente regional para América Latina

Se trata de Stéphane Perard, quien se desempeñaba hasta el momento como gerente de la aerolínea de Dubái para Brasil y Argentina

Emirates designó a su nuevo

Supervielle obtuvo financiamiento de BID Invest para impulsar créditos a pymes

Se trata de la la operación más grande realizada por BID Invest con una entidad financiera en Argentina

Supervielle obtuvo financiamiento de BID

Boston Consulting Group designó a su nuevo country manager en Argentina

Se trata de Martín Meninato, quien señaló: “Hoy más que nunca confiamos en el potencial de nuestro país”

Boston Consulting Group designó a

Santander Argentina lanzó más de 10.000 becas educativas para 2025

La entidad financiera anunció un programa de becas universitarias y de formación en oficios, en alianza con organizaciones sociales y universidades, para impulsar la inclusión y el acceso al empleo en todo el país

Santander Argentina lanzó más de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rinitis alérgica: cómo diferenciarla de

Rinitis alérgica: cómo diferenciarla de un resfrío y cuándo consultar a un especialista

Agua contaminada en escuelas de Mar del Sud: imputaron a cuatro personas por poner en riesgo la salud de menores

La oposición en Diputados junta los votos para aprobar la ley que pone límites a los DNU presidenciales

Las reacciones del arco político tras la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York

Cansancio crónico: señales para detectar si se debe a la falta de nutrientes clave

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

John Lennon confesó que estaba cansado de tocar esta canción: “Tener que repetir lo mismo una y otra vez”

China-Estados Unidos: de la diplomacia del ping-pong a la del TikTok

Bolivia: choferes y mecánicos denuncian mala calidad de combustible en medio de la escasez

Cae en Bolivia una mujer con 10 kilos de cocaína: es hermana de una sindicalista allegada a Evo Morales

Bolivia: allanaron un inmueble en busca del hijo de Luis Arce, acusado por violencia familiar

TELESHOW
La actitud de la China

La actitud de la China Suárez al dejar a sus hijos en la casa de Benjamín Vicuña: el video

Daniela Celis actualizó el estado de salud de Thiago Medina: “Cursando un episodio de injuria pulmonar”

Fernando Burlando contó detalles desconocidos de la escena del robo a la casa de Pampita

Las fotos retro de Lourdes Sánchez de su vida junto al carnaval: “Nadie me quita lo bailado”

La palabra de Eros Ramazzotti sobre sus intentos fallidos de besar a Evangelina Anderson