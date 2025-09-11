Networking

Santander Argentina lanzó más de 10.000 becas educativas para 2025

La entidad financiera anunció un programa de becas universitarias y de formación en oficios, en alianza con organizaciones sociales y universidades, para impulsar la inclusión y el acceso al empleo en todo el país

Guardar
Se entregarán 5.000 becas universitarias
Se entregarán 5.000 becas universitarias y 5.000 becas de formación en oficios

Santander Argentina anunció la entrega de más de 10.000 becas educativas en 2025, con el objetivo de promover la inclusión y fortalecer la inserción laboral en todo el país. La iniciativa contempla 5.000 becas universitarias y 5.000 becas de formación en oficios, en colaboración con universidades, fundaciones y organizaciones sociales.

El programa, que cuenta con el respaldo de más de 15 organizaciones dedicadas al desarrollo de jóvenes, adultos mayores y emprendedores, busca generar oportunidades a través de la educación y la capacitación laboral. Las becas de oficios se implementan junto a entidades como Vamos a Zoomar, Fundación Formar, Fundación Franciscana, Fundación León, Asociación Civil Inmigrantes Digitales y Diagonal, que ofrecen formación en áreas como gastronomía, tecnología, construcción, belleza, programación y arte.

“Lo hacemos posible en alianza con más de 15 organizaciones dedicadas a impulsar el progreso de jóvenes, adultos mayores y emprendedores de todo el país” (Alesina)

Desde hace 28 años, Santander impulsa programas de educación, emprendimiento y empleabilidad, articulando una red de más de 1.100 universidades a nivel global y plataformas como Universia y Santander Open Academy, que brindan cursos gratuitos y contenidos abiertos a la comunidad. Las becas universitarias incluyen apoyos económicos para estudiantes con dificultades socioeconómicas, así como programas de movilidad académica, investigación y prácticas profesionales.

Adriana Alesina, Head de Sostenibilidad de Santander Argentina, subrayó la importancia de la educación y la formación en oficios como herramientas para construir proyectos de vida sostenibles: “En 2025 lo hacemos posible en alianza con más de 15 organizaciones dedicadas a impulsar el progreso de jóvenes, adultos mayores y emprendedores de todo el país”.

La entidad mantiene convenios con más de 90 universidades en Argentina y reafirma su compromiso con la banca responsable, posicionando la educación como motor de progreso para personas, empresas y comunidades.

Datos destacados del programa

  • Más de 10.000 becas otorgadas en 2025.
  • 5.000 becas universitarias y 5.000 becas de formación en oficios.
  • Convenios con más de 90 universidades en Argentina y 1.100 en el mundo.
  • Red de más de 15 organizaciones sociales y fundaciones que multiplican oportunidades en el territorio.
  • Casi tres décadas de trayectoria en programas de educación, emprendimiento y empleabilidad.

Temas Relacionados

Santander ArgentinaBecas educativasSantanderUniversiaFundación FranciscanaFundación LeónEmpleabilidad

Últimas Noticias

Fundación Bayer premió a 15 mujeres emprendedoras de cuatro continentes

Quince líderes femeninas de América Latina, África, Medio Oriente y Asia Pacífico fueron reconocidas por su innovación social, seleccionadas entre más de 1.700 candidatas y recibirán apoyo financiero, mentoría y acceso a redes internacionales

Fundación Bayer premió a 15

Newsan relanzó Agens, la agencia pionera de Siam Di Tella

El grupo empresarial impulsa el retorno de la tradicional marca publicitaria, que incorpora inteligencia artificial y tendencias digitales, con el objetivo de transformar la comunicación de más de 40 marcas y fortalecer su presencia en el sector

Newsan relanzó Agens, la agencia

Turbodato: la solución de tres jóvenes que acaba de ganar el eCommerce Day Startup Competition

Es una plataforma con inteligencia artificial que permite monitorear precios, cuotas, promociones y disponibilidad de productos en los canales de venta online. Fue fundada por tres excompañeros del Colegio ORT de Buenos Aires

Turbodato: la solución de tres

Banco Macro y Escobar relanzaron el sistema de bicicletas públicas con 35 estaciones y más de 190 unidades

La iniciativa conjunta busca impulsar la movilidad sustentable en Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz y Garín, integrando la bicicleta al transporte urbano mediante tecnología y acceso digital para los usuarios locales

Banco Macro y Escobar relanzaron

Coca Cola lidera por quinto año el ranking de marcas más elegidas en Argentina

La reconocida bebida se posicionó nuevamente en la cima del estudio Brand Footprint, consolidando su presencia en hogares argentinos y destacando su aporte económico y social a través de empleo y vínculos regionales

Coca Cola lidera por quinto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es la nueva Ferrari

Cómo es la nueva Ferrari híbrida más potente de la historia que se venderá a partir de 2026

Cómo Zendaya redefinió la moda en las alfombras rojas y cuáles fueron sus looks más emblemáticos

Hallaron entre bananas y papayas un cargamento de cocaína con la marca del Delfín valuado en $360 millones

Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un nuevo paro tras el veto del Gobierno a la emergencia en pediatría

En medio de la tensión política con las provincias, dos mandatarios preparan estrategia para emitir deuda en Wall Street

INFOBAE AMÉRICA
Francia desplegará tres cazas Rafale

Francia desplegará tres cazas Rafale en Polonia tras la incursión de drones rusos

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó los bombardeos en Qatar

Claire Denis explora el colonialismo moderno en su nueva película estrenada en Toronto

Netanyahu oficializó la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania y reafirmó: “No habrá Estado palestino”

El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

TELESHOW
Mario Pergolini empezó pilates y

Mario Pergolini empezó pilates y contó el particular problema que tuvo en las clases: “Se me está desgarrando”

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

Dolor en el teatro argentino: murió Eduardo Lamoglia, referente de la escena y la docencia

El encuentro del creador de Plim Plim y sus amigos con Lionel Messi: “Reflejamos los mismos valores”

La romántica noche de Wanda Nara: confirmó nuevo amor con un video que después borró