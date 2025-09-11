Santander Argentina lanzó más de 10.000 becas educativas para 2025

Se entregarán 5.000 becas universitarias y 5.000 becas de formación en oficios

Santander Argentina anunció la entrega de más de 10.000 becas educativas en 2025, con el objetivo de promover la inclusión y fortalecer la inserción laboral en todo el país. La iniciativa contempla 5.000 becas universitarias y 5.000 becas de formación en oficios, en colaboración con universidades, fundaciones y organizaciones sociales.

El programa, que cuenta con el respaldo de más de 15 organizaciones dedicadas al desarrollo de jóvenes, adultos mayores y emprendedores, busca generar oportunidades a través de la educación y la capacitación laboral. Las becas de oficios se implementan junto a entidades como Vamos a Zoomar, Fundación Formar, Fundación Franciscana, Fundación León, Asociación Civil Inmigrantes Digitales y Diagonal, que ofrecen formación en áreas como gastronomía, tecnología, construcción, belleza, programación y arte.

Desde hace 28 años, Santander impulsa programas de educación, emprendimiento y empleabilidad, articulando una red de más de 1.100 universidades a nivel global y plataformas como Universia y Santander Open Academy, que brindan cursos gratuitos y contenidos abiertos a la comunidad. Las becas universitarias incluyen apoyos económicos para estudiantes con dificultades socioeconómicas, así como programas de movilidad académica, investigación y prácticas profesionales.

Adriana Alesina, Head de Sostenibilidad de Santander Argentina, subrayó la importancia de la educación y la formación en oficios como herramientas para construir proyectos de vida sostenibles: “En 2025 lo hacemos posible en alianza con más de 15 organizaciones dedicadas a impulsar el progreso de jóvenes, adultos mayores y emprendedores de todo el país”.

La entidad mantiene convenios con más de 90 universidades en Argentina y reafirma su compromiso con la banca responsable, posicionando la educación como motor de progreso para personas, empresas y comunidades.

Datos destacados del programa

Más de 10.000 becas otorgadas en 2025.

5.000 becas universitarias y 5.000 becas de formación en oficios.

Convenios con más de 90 universidades en Argentina y 1.100 en el mundo.

Red de más de 15 organizaciones sociales y fundaciones que multiplican oportunidades en el territorio.

Casi tres décadas de trayectoria en programas de educación, emprendimiento y empleabilidad.