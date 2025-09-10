Fundación Bayer premió a 15 mujeres emprendedoras de cuatro continentes

Las galardonadas por la Fundación Bayer

La Fundación Bayer distinguió a 15 mujeres emprendedoras de América Latina, África, Medio Oriente y Asia Pacífico con el Premio a la Mujer Emprendedora 2025, según informó la organización. Las galardonadas fueron seleccionadas entre 1.763 postulantes de 117 países y recibirán 25.000 euros, acceso a un programa acelerador de seis meses, mentoría estratégica y la integración a una red global a través de la Red Impact Hub.

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, 295 millones de personas enfrentan hambre aguda y 2.330 millones viven con inseguridad alimentaria en el mundo, lo que subraya la urgencia de soluciones innovadoras y escalables. El premio busca cerrar brechas de acceso a capital, mentoría y visibilidad para mujeres emprendedoras, quienes, según el Foro Económico Mundial, contribuyen con el 30 % del PIB en mercados emergentes e influyen en el 70 % de las decisiones de consumo a nivel global.

Desde su creación en 2021, el programa ha respaldado a 55 mujeres cuyos proyectos han generado impacto medible en salud y seguridad alimentaria. Las cohortes de 2024 y 2025 han beneficiado a 3,68 millones de personas con mejores servicios de salud, apoyado a más de 69.000 pequeños agricultores y generado 3,93 millones de dólares en ingresos rurales adicionales. En 2024, las ganadoras experimentaron un crecimiento promedio de ingresos del 84 % en seis meses.

La directora ejecutiva de la Fundación Bayer, Chitkala Kalidas, destacó: “Creemos en el poder transformador de los emprendedores sociales para impulsar un cambio sistémico. Para apoyar su camino, ofrecemos un enfoque multifacético que incluye financiamiento, intercambio de conocimientos, conexiones estratégicas y mayor visibilidad”. Kalidas añadió que la alianza con Impact Hub permite conectar a las emprendedoras con recursos y redes para escalar su impacto y fortalecer las respuestas locales en salud y alimentación.

Los perfiles de las 15 ganadoras están disponibles en bayerfoundation-wea.com. La Fundación Bayer publica anualmente un informe técnico sobre los desafíos de las mujeres emprendedoras en países de ingresos bajos y medios (Bayer Foundation White Paper).