Networking

Fundación Bayer premió a 15 mujeres emprendedoras de cuatro continentes

Quince líderes femeninas de América Latina, África, Medio Oriente y Asia Pacífico fueron reconocidas por su innovación social, seleccionadas entre más de 1.700 candidatas y recibirán apoyo financiero, mentoría y acceso a redes internacionales

Guardar
Las galardonadas por la Fundación
Las galardonadas por la Fundación Bayer

La Fundación Bayer distinguió a 15 mujeres emprendedoras de América Latina, África, Medio Oriente y Asia Pacífico con el Premio a la Mujer Emprendedora 2025, según informó la organización. Las galardonadas fueron seleccionadas entre 1.763 postulantes de 117 países y recibirán 25.000 euros, acceso a un programa acelerador de seis meses, mentoría estratégica y la integración a una red global a través de la Red Impact Hub.

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, 295 millones de personas enfrentan hambre aguda y 2.330 millones viven con inseguridad alimentaria en el mundo, lo que subraya la urgencia de soluciones innovadoras y escalables. El premio busca cerrar brechas de acceso a capital, mentoría y visibilidad para mujeres emprendedoras, quienes, según el Foro Económico Mundial, contribuyen con el 30 % del PIB en mercados emergentes e influyen en el 70 % de las decisiones de consumo a nivel global.

Desde su creación en 2021, el programa ha respaldado a 55 mujeres cuyos proyectos han generado impacto medible en salud y seguridad alimentaria. Las cohortes de 2024 y 2025 han beneficiado a 3,68 millones de personas con mejores servicios de salud, apoyado a más de 69.000 pequeños agricultores y generado 3,93 millones de dólares en ingresos rurales adicionales. En 2024, las ganadoras experimentaron un crecimiento promedio de ingresos del 84 % en seis meses.

La directora ejecutiva de la Fundación Bayer, Chitkala Kalidas, destacó: “Creemos en el poder transformador de los emprendedores sociales para impulsar un cambio sistémico. Para apoyar su camino, ofrecemos un enfoque multifacético que incluye financiamiento, intercambio de conocimientos, conexiones estratégicas y mayor visibilidad”. Kalidas añadió que la alianza con Impact Hub permite conectar a las emprendedoras con recursos y redes para escalar su impacto y fortalecer las respuestas locales en salud y alimentación.

Los perfiles de las 15 ganadoras están disponibles en bayerfoundation-wea.com. La Fundación Bayer publica anualmente un informe técnico sobre los desafíos de las mujeres emprendedoras en países de ingresos bajos y medios (Bayer Foundation White Paper).

Temas Relacionados

Premio a la Mujer EmprendedoraFundación BayerNaciones UnidasImpact HubSalud

Últimas Noticias

Newsan relanzó Agens, la agencia pionera de Siam Di Tella

El grupo empresarial impulsa el retorno de la tradicional marca publicitaria, que incorpora inteligencia artificial y tendencias digitales, con el objetivo de transformar la comunicación de más de 40 marcas y fortalecer su presencia en el sector

Newsan relanzó Agens, la agencia

Turbodato: la solución de tres jóvenes que acaba de ganar el eCommerce Day Startup Competition

Es una plataforma con inteligencia artificial que permite monitorear precios, cuotas, promociones y disponibilidad de productos en los canales de venta online. Fue fundada por tres excompañeros del Colegio ORT de Buenos Aires

Turbodato: la solución de tres

Banco Macro y Escobar relanzaron el sistema de bicicletas públicas con 35 estaciones y más de 190 unidades

La iniciativa conjunta busca impulsar la movilidad sustentable en Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz y Garín, integrando la bicicleta al transporte urbano mediante tecnología y acceso digital para los usuarios locales

Banco Macro y Escobar relanzaron

Coca Cola lidera por quinto año el ranking de marcas más elegidas en Argentina

La reconocida bebida se posicionó nuevamente en la cima del estudio Brand Footprint, consolidando su presencia en hogares argentinos y destacando su aporte económico y social a través de empleo y vínculos regionales

Coca Cola lidera por quinto

Arcor lanzó Cofler Dubái, un chocolate edición limitada inspirado en Oriente Medio

La compañía argentina presentó una nueva tableta con relleno de pistacho y texturas crocantes, disponible en todo el país, tras el éxito viral de la tendencia Dubái en redes sociales como TikTok

Arcor lanzó Cofler Dubái, un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei busca un Ministerio del

Milei busca un Ministerio del Interior “poderoso” para acercarse a los gobernadores, pero vetará la ley de ATN

Más de cinco horas de máxima tensión en Mendoza con una adolescente de 14 años armada y atrincherada en una escuela

Un test de la sangre puede detectar cáncer de cabeza y cuello hasta 10 años antes de los síntomas

Qué dicen expertos en salud mental sobre el caso de la nena que se atrincheró con un arma en la escuela

Un padrastro violador cayó tras pasar cinco años prófugo: volvió a su pueblo natal y formó una nueva familia

INFOBAE AMÉRICA
La Corte Suprema de Chile

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

El miedo y la desesperación dominan la vida en los últimos refugios de Ucrania en Donetsk

El primer ministro francés Sébastien Lecornu proyectó cambios “de fondo” para encarar la crisis francesa

TRAPPIST-1 e, el exoplaneta con indicios de atmósfera que podría convertirse en una “segunda Tierra”

Un tercer juez rompió el consenso y puso en duda el juicio contra Bolsonaro: “La Corte Suprema no debe conducir un juicio político”

TELESHOW
La noche romántica de Nicole

La noche romántica de Nicole Neumann y Manu Urcera: salida a solas sin Cruz

De Calu Rivero a Penélope Cruz: la lista de famosos que saludaron a Úrsula Corberó y Chino Darín por su embarazo

Gimena Accardi apostó por un rotundo cambio de look tras su separación de Nico Vázquez: “Iniciada la temporada”

Moorea, la hija de Floppy Tesouro, celebró 9 años: fiesta con amigas famosas y ambientación de Emilia Mernes

Qué dijo Pedro Rosemblat después de la rotunda negativa de Lali Espósito a un posible casamiento