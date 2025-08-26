Networking

“Huella zero”: la nueva plataforma con beneficios sustentables para el seguro de autos de Zurich

La compañía aseguradora presentó un producto concebido para minimizar el impacto ambiental, y que ofrece un ahorro en los costos de las pólizas y franquicias

Uno de los aspectos más destacados de esta cobertura es la posibilidad, para quienes cuentan con la modalidad Todo Riesgo, de elegir repuestos originales reciclados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La introducción de Zurich Auto Huella Zero marca un nuevo capítulo en la estrategia de Zurich para integrar la sostenibilidad en el sector asegurador.

Con esta plataforma, la compañía aseguradora incorpora beneficios sustentables a su oferta de seguros de autos, orientando su propuesta hacia un impacto positivo en el medio ambiente, la economía y la sociedad.

El desarrollo de Zurich Auto Huella Zero responde a una visión de futuro en la que la sostenibilidad se convierte en un eje central del negocio. La iniciativa contempla la inclusión de talleres homologados bajo el estándar Huella Zero, los cuales implementan prácticas de reparación que buscan minimizar el impacto ambiental. En situaciones de destrucción total del vehículo, la gestión del siniestro se realiza bajo criterios de responsabilidad ambiental, alineando el proceso con los principios de reducción de residuos y reutilización de materiales.

“La opción ofrece un tratamiento de siniestros amigable con el medioambiente” (Arias)

Uno de los aspectos más destacados de esta cobertura es la posibilidad, para quienes cuentan con la modalidad Todo Riesgo, de elegir repuestos originales reciclados. Esta opción permite acceder a una franquicia más accesible y, al mismo tiempo, fomenta la economía circular al disminuir la demanda de autopartes nuevas. De este modo, la propuesta no solo beneficia al asegurado en términos económicos, sino que también contribuye a la reducción del consumo de recursos y a la generación de conciencia ambiental.

La responsable de Comunicaciones y Sustentabilidad de Zurich Argentina, Adriana Arias, subrayó la importancia de este lanzamiento al afirmar: “Nuestro compromiso de tener un negocio sustentable hace que continuamente estemos transformando nuestra propuesta de productos y servicios, que por cierto se extiende a nuestra cadena de valor, por eso lanzamos Zurich Auto Huello Zero, una opción de seguro para nuestros clientes, que ofrece un tratamiento de siniestros amigable con el medioambiente, este es un paso muy importante que como aseguradora líder y referente del mercado estamos dando”.

La plataforma no solo introduce alternativas innovadoras para la resolución de siniestros, sino que también invita a los clientes a reflexionar sobre el tipo de huella ecológica que desean dejar en el planeta.

Zurich Auto Huella Zero se presenta como una cobertura que promueve la conciencia ambiental y la responsabilidad individual en el uso y reparación de vehículos. Este producto se suma a la cobertura Hogar Sustentable de Zurich, reconocida como la primera solución en Argentina que protege equipos sustentables como paneles solares, termotanques solares, aerogeneradores eólicos, biodigestores de reutilización de agua, biodigestores de gas e ionizadores solares de piscina. Con esta ampliación de su portafolio, la compañía refuerza su posición como referente en la integración de la sostenibilidad en el ámbito asegurador.

