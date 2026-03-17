Las bolsas en Estados Unidos terminaron con ganancias y el petróleo se mantiene elevado

Un operador de futuros y opciones trabaja en la sala de negociación de la Bolsa de Nueva York (NYSE American, AMEX) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 17 de marzo de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Wall Street cerró al alza el martes en una jornada marcada por la recuperación de acciones del sector turístico y la expectativa por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Las acciones de Delta Air Lines y American Airlines Group avanzaron tras elevar sus previsiones de ingresos para el trimestre actual, mientras que compañías como Norwegian Cruise Line Holdings y Expedia Group también registraron ganancias. Este repunte se produjo luego de semanas de pérdidas causadas por el aumento de los precios de la energía y la tensión militar tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Los principales indicadores bursátiles estadounidenses mostraron avances: el S&P 500 subió 16,95 puntos, equivalente a 0,25%, para ubicarse en 6.716,33 unidades; el Nasdaq Composite ganó 106,10 puntos o 0,47%, hasta 22.484,68 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 53,34 puntos, o 0,10%, cerrando en 46.999,75 unidades. Según datos preliminares, la suba estuvo impulsada por el desempeño positivo de las aerolíneas y empresas de viajes, sectores especialmente afectados por la escalada en los precios del petróleo y la incertidumbre geopolítica.

El precio del petróleo se mantuvo cerca de los 100 dólares por barril debido a la persistente preocupación por las interrupciones en el suministro, tras el cierre del estrecho de Ormuz y ataques a infraestructuras energéticas en Oriente Medio. El martes, los futuros del Brent avanzaron 3,21 dólares (3,2%) hasta 103,42 dólares por barril, mientras el crudo West Texas Intermediate en Estados Unidos subió 2,71 dólares (2,9%) para cerrar en 96,21 dólares. El conflicto entre Estado Unidos, Israel e Irán, que ya lleva tres semanas, ha mantenido la tensión en los mercados y generado incertidumbre respecto al flujo de petróleo y gas natural licuado, pues el estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del comercio mundial de estos recursos.

Las renovadas hostilidades incluyeron ataques iraníes con drones a infraestructuras energéticas y puertos de Emiratos árabes Unidos, lo que llevó a la suspensión de operaciones en el yacimiento de gas de Shah y la interrupción de cargamentos en el puerto de Fujaira. Este último, situado en el golfo de Omán, es un punto clave para la exportación de volúmenes que representan aproximadamente el 1% de la demanda global de petróleo. La clausura de esta ruta ha obligado a Emiratos árabes Unidos, el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a reducir su producción en más de la mitad, según informaron fuentes a Reuters.

El martes, los precios del crudo volvieron a escalar un 5% antes de moderarse durante la tarde, cuando el Brent subía 1,8% a 102,04 dólares y el WTI aumentaba 1,7% a 95,05 dólares el barril. Analistas como Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, atribuyen el alza a los ataques contra infraestructuras de suministro. Matt Britzman, de Hargreaves Lansdown, señaló que Irán ha intensificado sus ofensivas contra instalaciones energéticas regionales y que la mayoría de los países no ha respaldado el llamado de Estados Unidos para reforzar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Buques cisterna navegan en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

En respuesta a la volatilidad, la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, medida que contribuyó a calmar a los inversores. Además, el paso de un petrolero paquistaní por el estrecho bloqueado, el primero no iraní en transitar por la zona desde el inicio de las hostilidades, fue considerado una señal de relativa distensión.

Mientras tanto, la reunión de la Fed, iniciada el martes, se desarrolla bajo la presión de los altos precios de la energía y la inflación, en contraste con señales de debilitamiento en el mercado laboral. Operadores del mercado esperan que la autoridad monetaria mantenga sin cambios los costos del crédito en su decisión del miércoles. Los futuros de tasas sugieren una expectativa de reducción de 25 puntos básicos hacia finales de año, frente a los dos recortes previstos antes del inicio del conflicto. Ross Mayfield, estratega de inversiones de Baird Private Wealth Management, advirtió que una política más restrictiva de la Fed podría derivarse si la crisis petrolera se percibe como inflacionaria.

Las bolsas europeas también cerraron al alza, con París subiendo 0,49%, Fráncfort 0,71%, Londres 0,83%, Milán 1,21% y Madrid 0,92%. La atención en el continente se centra en las decisiones próximas de los bancos centrales, con la expectativa de que los tipos de interés se mantengan estables.

(Con información de AFP y Reuters)