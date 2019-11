AMCHAM - UNIVERSIDAD AUSTRAL presentaron los resultados de su herramienta para medir las funciones de comunicación de las empresas: “KCI – Key Communication Indicators” . La herramienta fue creada para medir todas las funciones de comunicación de las empresas con la finalidad de fomentar el intercambio y el networking de las áreas de comunicación de las empresas. Entre los resultados del 2019, se destaca que solo el 45% tiene a asuntos públicos dentro de la comunicación, plasmando la poca incidencia de la comunicación en relaciones con gobiernos. Por otro lado, en la era del Big Data, el 59% de las empresas dice no utilizar métricas específicas para medir la performance en medios, y a pesar de ser parte del proceso de armado y comunicación de marca el 51% dice no medir la reputación de la marca corporativa. Además, en cuanto al proceso de transformación digital que está atravesando las empresas, el 23,8% dijo no tener un plan de comunicación digital y el 43% dijo no tener una agencia, equipo digital o community manager. Otro punto para resaltar es que el 62% dijo no realizar acciones con influencers.