Emocionado, Carlos Potikian, ex socio y amigo desde hace 82 años de Eurnekian –es sólo siete meses mayor–, contó que hicieron juntos la primaria, en el colegio La Salle. “Y los dos nos fuimos en la secundaria. Trabajamos 19 años juntos, en negocios textiles y medios. Yo en un momento dije basta y me retiré, pero siempre seguimos siendo grandes amigos. Me siento el hermano mayor, y estoy muy orgulloso de mi hermano menor”, aseguró en el cóctel posterior a la ceremonia.