"Por un mes tal vez no sea problema estar todavía en un plazo fijo. Luego cada cliente analizará sus opciones. Si bien la sorpresa ya llegó en las PASO, no descarto una renovada volatilidad en los próximos días. No hay todavía claridad en la visión de la economía de Alberto Fernández, pero al parecer está dispuesto a convivir con mayor inflación y valor del dólar a cambio de una mayor actividad", detalla José Bano, de InvertirOnline.