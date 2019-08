Las Pymes no saben a cuánto vender su producción. Los proveedores les dan una factura abierta en dólares que la pagarán a su vencimiento al precio de la divisa norteamericana de ese día. Las consecuencias: no saben a qué precio vender lo que fabrican. En ese contexto, podría haber desabastecimiento porque no tienen como financiarse. Por eso, cuando dicen que el mercado financiero lo manejan pocos, se equivocan. Lo que sucede allí afecta a la economía doméstica de manera directa.