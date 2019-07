"Cuando estalló la causa cuadernos, Pescarmona no estaba en el directorio, ni era parte del management. Valenti sí era director, pero ese día mismo se le pidió licencia y luego él renunció. No nos allanaron ni nos pidieron información. Impsa no está mencionada en ningún cuaderno. No existe ninguna acción judicial y denuncia sobre la empresa. En base a las declaraciones del ex presidente de la compañía, los pagos no tuvieron relación alguna con adjudicaciones de obras ni nada por el estilo", dijo.