Wall Street hoy es "ni". No se conmueve ni por los buenos balances. El 1 de marzo es la fecha que pende sobre el cuello de los inversores como una guillotina. Si ese día no hay acuerdo por los aranceles entre Estados Unidos y China, los mercados la van a pasar mal y la actividad económica mundial caerá. No hace falta explicar cómo puede afectar a la Argentina y a sus bonos semejante escenario.