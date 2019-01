El mundo de la moda, el país y el feminismo según Valeria Mazza: "No me gusta cuando la mujer pierde su feminidad"

La supermodelo argentina recibió a Infobae en su chacra de Punta del Este, acompañada por su hija Taína. En una entrevista íntima, repasó su carrera, recordó las veces que tuvo que decir que no, reflexionó el mundo de la moda, el país y el movimiento feminista. "No tenemos que pelear por la igualdad, sino por la equidad. No somos iguales a los hombres ni lo vamos a ser", aseguró