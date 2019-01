– ¿La tecnología no hace que necesiten menos gente?



– Todos los locales remodelados venden más que antes y eso es igual a más empleados. A veces me preguntan si hay menos personal por los kioscos digitales: no. Las cajas siguen con las mismas personas, o más, y se suman nuevos para operar las pantallas. Como hay mucha personalización de pedidos hace falta más gente. En los todos los locales nuevos tomamos personal, fueron 500 el año pasado y esperamos otros tantas para 2019.