– A mí me pareció siempre muy divertido aunque soy consciente de que soy una excepción y siempre me gustó ayudar a otras mujeres. Vengo de un hogar donde mi madre trabajaba y era normal que tuviera reuniones. He sido criada en una casa muy europea, pero en una provincia muy complicada, muy machista. He sufrido embates tremendos. En algunos directorios me han pedido que organice ferias de platos. Todo este movimiento que veo ahora me encanta, me reconforta. Me parece que históricamente se han dado las cosas como tenían que darse. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial la mujer tuvo que salir a trabajar porque los hombres habían muerto o volvían tullidos. Fue la mujer la que tuvo que salir a la calle y tuvo que empezar a mostrarse de otra manera. Pasaron 60 años, que en el contexto histórico no es tanto. Este es el momento en que la mujer dice '¿y mis derechos dónde están?' Es lo que se está planteando hoy.