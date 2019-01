Por lo general, las proyecciones económicas en la mayoría de los países con estabilidad económica no difieren demasiado de la realidad. Argentina no es el caso. En particular si se analizan los cálculos presentados el REM –el Relevamiento de Expectativas de Mercado que hace el Banco Central con datos de 60 entidades públicas y privadas– del 3 de enero del año pasado y si se los compara con los datos de ayer.