La señal que le dio el mercado es clara: no acepta baja de tasas y hay propensión a comprar dólares. Al Banco Central le queda un margen estrecho para seguir operando en el mercado de futuros. El FMI, le impuso estrictas condiciones en ese sentido. Por ahora, mientras no perfore el techo de la banda que está por encima de $46, la otra herramienta que le queda es la suba de las tasas lo que arriesga al fracaso a la política monetaria si con todo este ajuste no consigue contener la inflación y limitar la suba del dólar.