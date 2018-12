– Creo que no. Tenemos 95 años en la Argentina y 108 de existencia como compañía global. Cambiamos y nos transformamos varias veces. Si se habla en IA, por ejemplo, pensamos en sistemas como Watson, que es nuestro y es un precursor que marcó el camino. Lo mismo pasa ahora con computación cuántica. Mi sensación es que no tenemos que hacer un esfuerzo, pero claramente trabajamos mucho en cómo desplegamos más la marca en el mercado, cómo le contamos al mercado qué es y qué hace IBM hoy. Es verdad que muchos se quedan con un concepto más viejo. Yo me cruzo con gente que cree que la empresa vende PC, algo que no hace hace muchos años.