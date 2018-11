"Hace cuánto que no me siento frente a una cámara… mucho, pero mucho", le dice Alberto Pierri (70) a Infobae y se queda pensando. El dueño de Telecentro y otros negocios –tres papeleras, un canal de televisión y una radio– dio muy pocas entrevistas desde que dejó la actividad política, hace 15 años. El ex presidente de la Cámara de Diputados por 10 años, durante el menemismo, asegura que no extraña "para nada" la política, habla de los errores y aciertos del presidente Mauricio Macri y de que ve al peronismo "muy complicado" (y pide que no le pregunten más sobre el partido al que entró de la mano de Antonio Cafiero en los '80, cuando ya era un empresario papelero en crecimiento).