"Yo estoy desilusionada, no fuimos capaces de construir una Argentina sustentable. Me avergüenzan los hechos de corrupción, pero tengo esperanzas. Veo ganas y mucha gente diciendo nunca más", agregó Carola Fratini Lagos, Regional Head of Commercial Insurance Latin America de Zurich. Fratini Lagos le propuso a sus colegas una suerte de to do list de siete puntos: seamos verdaderos líderes de largo plazo, promovamos la colaboración, repensemos el sistema de incentivos, busquemos reglas claras, protejamos la cadena de valor, promovamos la diversidad de todo tipo y cuidemos el medioambiente.