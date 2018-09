Si bien la intención es dar transparencia sobre los pasos y objetivos para "estabilizar los precios", y quitar volatilidad al mercado de cambios, parece no haberse testeado lo suficiente con los banqueros que dieron su respaldo a la nueva conducción, luego de consumado el Acuerdo II con el FMI, sobre los posibles y altamente probables efectos de la explicitación de la "zona de no intervención", del factor de ajuste, a un ritmo de 3% mensual hasta diciembre de las bandas inferior y superior del tipo de cambio flotante; y la decisión de intervenir "por encima de la zona de no intervención con ventas diarias de moneda extranjera por hasta USD 150 millones".