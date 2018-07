Los funcionarios de Larreta aseguran que por el momento no hay impacto de la crisis en la recaudación. "La Ciudad recauda en gran medida por que sector financiero. Los sectores con más problemas, el primario y la cosecha, no tienen tanto impacto. En Comercio hay equilibrio con el año pasado, no vemos caída en términos globales. Estas son medidas preventivas y para evitar un período de freno en el futuro", agregó Mura.