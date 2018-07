La agenda de Peña en la "Gran manzana" indica que el miércoles va a compartir un desayuno con autoridades del Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional (BCIU, por su siglas en inglés), una think tank no partidaria. El programa continuará con diversos encuentros con inversores, empresarios y representantes del mundo financiero y con un almuerzo en el Council of Americas (COA), que preside Susan Segal, una habitué y conocedora de la Argentina y ex JP Morgan Chase (el 30 de agosto viajará al país para el encuentro local del COA en el Hotel Alvear). Peña hablará antes del primer plato y luego habrá preguntas del público y de aquellos que sigan el evento por streaming.