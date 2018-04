Allí, la pregunta clave no fue si el presidente Mauricio Macri seguirá o no en el cargo por un mandato más: las inquietudes pasaron por "cómo seguirá". En general, los inversores y los analistas dan por descartado que, de no mediar cimbronazos fuertes locales o alguna gran crisis global que trastoque todo, Macri será reelecto por un período más. Lo que sí se preguntan es qué va a hacer si gana: ¿más gradualismo?