Deck13 Spotlight y 2nd Player Games anuncian ‘Full Circle’, homenajeando a los RPG de PlayStation 1

La editora Deck13 Spotlight y el estudio peruano 2nd Player Games han anunciado Full Circle, un RPG pixel art de estilo japonés inspirado en los clásicos de la era de PlayStation.

Full Circle, anunciado durante el Indie Quest 2026 Showcase, es el nuevo proyecto desarrollado en Perú por 2nd Player Games y publicado por Deck13 Spotlight. Este RPG se inspira en los videojuegos japoneses de la era PlayStation 1, como Final Fantasy, Lunar y Legend of Dragoon.

El título transporta a los jugadores a un universo postapocalíptico, donde la humanidad se ha refugiado en ciudades que flotan sobre la superficie terrestre, ahora dominada por bestias mutadas. Full Circle estará disponible para consolas aún no especificadas y PC a través de Steam, aunque su fecha de lanzamiento sigue sin anunciarse oficialmente. Su primera demostración pública será presentada durante Gamescom en agosto de 2026.

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Vuelta a la época clásica del RPG japonés

La inspiración detrás de Full Circle surge del deseo de su equipo desarrollador de recuperar la esencia de los JRPG que marcaron una época en la primera PlayStation. No se trata solo de una cuestión visual, aunque el juego emplea gráficos de pixel art y un estilo 2.5HD que remite a los clásicos, sino también de jugabilidad y narrativa. El sistema de combate por turnos incorpora mecánicas en tiempo real, exigiendo precisión y estrategia: los jugadores deben encadenar ataques y ejecutar comandos en el momento adecuado, lo que permite que la acción sea continua y que los miembros del equipo puedan intercambiarse sin interrupciones.

Esta propuesta busca reconectar con quienes disfrutaron de los RPG en los años noventa, pero también aspira a atraer a una nueva generación de jugadores. El sistema de batallas premia tanto la inteligencia táctica como la rapidez de reflejos. Cada personaje posee habilidades únicas que pueden combinarse para crear sinergias y realizar ataques en cadena, ampliando las opciones de juego.

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La experiencia no se limita al combate. Los personajes pueden domesticar criaturas, recuperar tecnología perdida y participar en misiones ocultas, promoviendo la exploración de un mundo que mezcla ruinas antiguas, ciudades en el cielo, colonias de sobrevivientes y territorios salvajes. Todo esto enmarca una narrativa seria y compleja, en la que las apariencias pueden engañar.

Un mundo fragmentado y culturas enfrentadas

La historia de Full Circle sitúa a la humanidad en una situación límite: tras la invasión de la Tierra por monstruos y bestias deformadas, los humanos se aislaron en ciudades flotantes para resguardarse de los peligros de la superficie. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir lleva a un grupo de jóvenes a aventurarse más allá de los límites de la ciudad por primera vez, con el objetivo de garantizar la continuidad del último refugio humano.

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Durante esa expedición surge el conflicto, pues descubren señales de supervivientes fuera del círculo conocido, ciudades rivales y secretos que ponen en duda todo lo aprendido. El viaje se transforma en un proceso de descubrimiento personal y cuestionamiento del sistema establecido: ¿deben los habitantes de las ciudades flotantes seguir aislados o buscar alianzas con quienes quedaron en la superficie?

Las regiones del mundo de Full Circle se distinguen por su diversidad. Cada zona tiene reglas propias, culturas distintas y formas únicas de interactuar con el entorno hostil. Los retos no se reducen a monstruos y enemigos visibles, sino también a las cicatrices dejadas por sociedades fragmentadas, donde la resiliencia, la desconfianza y la esperanza tienen un papel fundamental.

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Compañeros inesperados y superación de desafíos

Uno de los elementos sobresalientes del juego es su grupo de personajes, conformado por sobrevivientes, rebeldes y marginados que deben dejar de lado sus diferencias para hacer frente a amenazas comunes. Esta historia de madurez personal aborda temas de pérdida y resistencia, característicos del género, junto con relaciones que evolucionan conforme avanzan las dificultades.

El equipo debe colaborar utilizando tanto las habilidades únicas de cada integrante como los recursos reunidos en su camino. Cada personaje es indispensable, aportando capacidades que van desde la manipulación de tecnologías y el control del entorno, hasta la habilidad de afrontar amenazas biológicas. El intercambio ágil entre miembros activos y reservas durante los combates es esencial para adaptarse a los cambios constantes de las batallas.

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Esta fórmula brinda a los jugadores una experiencia que no sólo pone el foco en el combate, sino también en la resolución de acertijos, el diálogo con diversas culturas y la toma de decisiones con consecuencias duraderas.

Full Circle, de 2nd Player Games

Proyecciones y significado del juego

Full Circle plantea en su centro una reflexión sobre la fragmentación social y el aislamiento, abriendo interrogantes válidos en cualquier época: ¿es posible cambiar el rumbo de los acontecimientos? ¿qué ocurre si nos atrevemos a cuestionar lo que sabemos acerca de los otros y del mundo que habitamos?

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Aunque aún falta información importante como la fecha exacta de lanzamiento, la presentación del juego en Gamescom permitirá evaluar en qué medida Full Circle logra combinar elementos nostálgicos y modernos para satisfacer las expectativas de los seguidores del género. El equipo desarrollador anticipa novedades en su demo jugable y espera recibir opiniones de la comunidad para perfeccionar la experiencia antes de su estreno completo.

Mientras tanto, Full Circle ya puede añadirse a la lista de deseos de Steam para quienes estén interesados. Queda por ver de qué forma el juego conseguirá cerrar el ciclo entre la tradición, la innovación y una historia con profundo matiz humano.

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