"Con la finalidad de calcular este indicador, se plantea ponderar los productos exportados de acuerdo con el nivel de ingreso per cápita de los países exportadores. Por lo tanto, los productos que son exportados por los países con mayor PIB per cápita estarán ubicados más arriba en la tabla del ranking que aquellos productos que son principalmente exportados por los países con menor PIB per cápita. Una vez que se calcule el ranking con la productividad de cada bien exportado (PRODY), se construirá otro indicador en donde se podrá asociar el nivel de productividad para cada país (EXPY) según qué tan productiva sea", detalla la metodología.