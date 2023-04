El campo reiteró que es parte de la solución y pidió acciones que favorezcan el “diálogo y el consenso”

Referentes de la cadena agroindustrial plantearon que el sector es parte de la solución a los problemas del país. (REUTERS/Nick Oxford/Archivo)

Empresarios y asesores técnicos vinculados al sector agroindustrial destacaron ayer la necesidad de generar a futuro reglas claras para promover el desarrollo de las diferentes actividades productivas, con el objetivo de enfrentar las problemáticas sociales y económicas que en la Argentina incrementaron la pobreza en los últimos años. Fue durante un nuevo Seminario organizado de modo virtual por la Fundación Producir Conservando.

Ignacio Lartirigoyen, presidente de la mencionada entidad, consideró que en la futura Argentina “hay que hacer un plan (de desarrollo productivo) a treinta años”, y destacó la necesidad de llegar a “consensos” tanto público-privado, sin olvidar que en el ámbito local se enfrentan “problemas gravísimos como la educación y la grieta, lo que demandará un trabajo enorme y ver dónde comenzamos. Para ello es necesario dialogar y aprender a escuchar al otro para solucionar los problemas juntos”.

“Hace cinco años que vengo escuchando diagnósticos y me parece que es tiempo de ver en que le erramos en lo hecho. Debemos amigarnos entre los argentinos y el sector agroindustrial está convencido del potencial del sector, pero vamos a lugares donde piensan que el agro es el diablo, sin saber que todos los días conviven con él desayunando o almorzando. Por ello debemos dialogar con un montón de sectores que piensan diferente para armar consensos. Hay que construir un país para todos”, expresó Lartirigoyen.

Por otro lado, Gastón Bourdieu, director de la Fundación, ponderó la oportunidad que tiene la Argentina de enfrentar la problemática de la pobreza a partir de “estimular la producción y la exportación de alimentos y energía, algo que tiene Argentina”, y por ello resaltó “la importancia de llegar a acuerdos y consensos (sociales, políticos y económicos) para avanzar” como país.

Especialistas y referentes de la Fundación Producir Conservando, ayer durante el evento virtual que se organizó para debatir el presente y futuro de la agroindustria y el país

“Podemos llegar a (producir granos por) 170 millones de toneladas. Además de producir más carne y energía, tenemos gas y petróleo. Pero el problema somos nosotros. Nos debemos subir al tren y no podemos, como argentinos, seguir tolerando la pobreza que tenemos. Hay que cambiar y no podemos discutir la curvatura del círculo: sabiendo además que estamos entre los cuatro países de mayor inflación del mundo”, dijo Bourdieu.

Más opiniones

A todo esto, el analista del mercado de Granos, Gustavo López, advirtió sobre el estancamiento que viene registrando la producción, que en el caso de la agricultura pasó de una siembra en la campaña 2018/2019 de 37,4 millones de toneladas al actual ciclo agrícola donde fue de 36,3 millones de hectáreas, como consecuencia de las condiciones climática adversas, pero también por la elevada presión impositiva que se refleja en los niveles actuales de retenciones.

Atento al pedido de una reforma fiscal general, o bien tomar derechos de exportación a cuenta del Impuesto a las Ganancias, Gustavo Oliverio, coordinador de la Fundación, recordó que este tipo de “propuestas” fueron presentadas a las autoridades nacionales desde el año 2005 por parte de Producir Conservando, con iniciativas que hasta el momento no fueron contempladas. “Desde la Fundación fuimos generando trabajos de aportes tributarios, generando permanentemente datos, información, y propuestas concretas, no pensando en el corto plazo sino en el largo plazo”, agregó.

“Coincidimos que en el largo plazo tenemos un futuro a través de la bioeconomía y somos ambientalistas, de un modo más sustentable que muchos de nuestros competidores. Esto tenemos que explotarlo y que sirva como parte de nuestro relato, sin embargo los relatos a los que asistimos diariamente son totalmente contrarios” a esta postura, expresó Oliverio durante su exposición en el seminario técnico-empresarial.

Advirtieron sobre el estancamiento de la producción granaria en el país, con datos sobre la siembra de los últimos años. (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

Otro de los disertantes en el Seminario, fue el consultor ganadero Fernando Canosa se refirió a la “sumisión” asumida por sectores empresarios respecto a la política pública, y consignó que “la Mesa de las Carnes optó (durante la gestión de Alberto Fernández) por la sumisión en lugar del conflicto: lo cual es un problema” para todo el negocio de la cadena de la carne. Al respecto, mencionó como estrategia futura que “Argentina puede volver a ser líder en la exportación de carne de calidad, pero no se puede seguir poniendo parches. El gran desafío es generar propuestas de crecimiento y riqueza en el sector, que es parte de la solución y no un problema para la economía doméstica”.

A todo esto, Luis Bameule, ex Presidente de Quickfood y titular de la firma ganadera Agritur San Luis, manifestó que el sector privado “no debe dar mensajes contradictorios” referidos a la posición que se debe tomar frente a políticas públicas y aseguró que “es un pecado de omisión que no nos demos cuenta de cómo se arreglan las cosas, como la inflación, y sigamos discutiendo cuestiones colaterales inventadas: esto no va”.

Por último, en relación al tema ambiental, Eduardo Viglisso, asesor de empresas agropecuarias, habló de la necesidad de emprender acciones que favorezcan el balance de carbono dentro de la producción, sabiendo el beneficio y el impacto favorable que este tipo de estrategias le impondrá al comercio externo que puede promover la Argentina”.

