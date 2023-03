El secretario de Agricultura negó una tercera etapa del dólar soja: “No lo estamos discutiendo”

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo

El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, negó una tercera etapa del dólar soja. Fue durante un encuentro con la prensa tras la inauguración de la Conferencia Internacional de Semillas y Aceite de Girasol que comenzó hoy en un hotel de Puerto Madero.

“El dólar soja no es el pedido del sector y no lo estamos discutiendo. No ha estado en la agenda de las últimas dos semanas”, dijo el funcionario ante las versiones que hay en el mercado sobre la puesta en marcha de una nueva versión del diferencial cambiario para el complejo sojero, en un contexto de elevada incertidumbre por el final de la actual campaña de soja afectada por la sequía.

Aunque públicamente nadie en el Gobierno admite por el momento la aplicación de una nueva edición del dólar soja, e incluso el secretario de Agricultura días atrás en diálogo con este medio atribuyó la posibilidad a “versiones y especulaciones” del mercado, lo cierto es que la expectativa está cada vez más instalada, ante la pérdida de reservas netas por parte del Banco Central desde que se inició el año.

A todo esto, hay que sumar la fuerte caída de ingreso de divisas de la exportación agroindustrial ante los efectos de la sequía y el efecto que generó la vigencia del dólar soja I y II. Al respecto, una proyección que realizó el consultor y exsubsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, reflejó que en el primer trimestre del año el aporte del sector agroindustrial no llegaría a los USD 3.000 millones y significaría una caída interanual del 64%. Además, el informe que presentó planteó un escenario del actual mes muy similar a febrero pasado en cuanto al nivel de ingreso de divisas, que podría ubicarse entre 1.000 y 1.300 millones de dólares, contra los 2. 984 millones de dólares del año pasado.

Sequía

Por otro lado, ante los reclamos de la dirigencia del campo de eximir del pago de impuestos a los productores afectados por la sequía, funcionario sostuvo que, “la eximición de impuestos nosotros no la podemos hacer, ya que es una facultad que tiene el cuerpo legislativo. Nuestra facultad está en diferir o prorrogar”. A todo esto, se mostró a favor de la propuesta del Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de promover dicha eximición mediante la aprobación de un proyecto en la legislatura provincial: “La decisión que tomó el gobernador fue acertada, porque enmarca a los productores que tuvieron declaración de emergencia durante dos años seguidos. Para acceder a esa medida tiene que haber estado en emergencia el año pasado y este año, y esto se tiene que hacer por ley”, dijo Bahillo.

Además, la dirigencia y los productores están solicitando desde hace tiempo la eliminación de las retenciones, más aún en los tiempos actuales donde el impacto de la sequía será muy grande no solamente en términos productivos, sino también económicos. “En lo inmediato no se habla de baja de retenciones. Desde lo productivo, entiendo y acepto la condición de vulnerabilidad económica en que está el productor que le falló la cosecha de trigo, de maíz y la de soja. Amerita tomar medidas que no estaban pensadas en el corto plazo pero yo no estoy en condiciones de adelantar ninguna, porque el menú lo maneja el ministro (Sergio Massa)”, agregó el funcionario.

