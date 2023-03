Horacio Rodríguez Larreta: “La brecha cambiaria es uno de los grandes frenos para el campo, hay que reducirla lo antes posible”

“No hay soluciones aisladas. La Argentina debe ir bajando paulatinamente los derechos de las exportaciones, no hay ninguna duda, pero no alcanza con eso solo”, dijo Rodríguez Larreta

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre la situación actual del sector agropecuario, en medio de la situación compleja por los efectos de la sequía, y dijo que el sector necesita un plan integral de 25 años. Fue durante su visita a la feria Expoagro que se realiza en San Nicolás.

“Acá está el futuro de la Argentina. Acá está el 70% de las exportaciones de nuestro país, y tienen un plan para aumentar un 50 por ciento en cuatro años. Imaginen el desarrollo que eso genera, las exportaciones, se acaban los problemas con los dólares. Ese es el campo argentino, tenemos que ayudarlo, impulsarlo, darle previsibilidad en el tiempo, porque es uno de los motores de crecimiento y recuperación. Tenemos que trabajar junto con el campo”, dijo durante una rueda de prensa.

Además, sostuvo que “no hay una medida mágica para la Argentina y el campo. Debemos tener un plan integral que incluya infraestructura para sacar los productos de los puertos en los centros de consumo. Hoy tenemos el problema de la hidrovía que está mal dragada, y las barcazas salen a la mitad, lo cual implica que el flete cuesta el doble. Muchas de las economías regionales no consiguen trabajadores, porque como están diseñados los planes sociales la gente no toma un trabajo. Hay que modernizar eso también”.



Al respecto, Larreta agregó que “no alcanza con sacar las retenciones, porque si además no se hace el dragado de la hidrovía, no se pueden sacar los granos; si no se cambia el sistema laboral no habrá trabajadores para la cosecha; si no se cambia el sistema impositivo en tres o cuatro años no habrá técnicos que manejen la tecnología que tenemos en esta muestra. No hay soluciones aisladas. La Argentina debe ir bajando paulatinamente los derechos de las exportaciones, no hay ninguna duda, pero no alcanza con eso solo. La Argentina necesita un plan para 25 años, que se mantenga en el tiempo”.

Propuesta y brecha cambiaria

A todo esto, el jefe de gobierno porteño destacó el plan que la semana pasada presentó el Consejo Agroindustrial Argentino, con una meta de aumentar las exportaciones y el nivel de empleo en los próximos 10 años, a través de la implementación de más de 40 medidas relacionadas a lo económico, medio ambiente, infraestructura, entre otros aspectos. “Hay que imaginar el desarrollo que eso trae, y además se acaban los problemas de dólares en el país, y aprovechando la oportunidad del contexto internacional por una triste situación como es la guerra, que hace que se necesiten productos alimenticios y la Argentina es uno de los grandes proveedores. Ese es el campo argentino y tenemos que ayudarlo”, dijo Larreta.

Por otro lado, cuestionó al Gobierno por la elevada brecha cambiaria: “Es uno de los grandes frenos que tiene el campo, porque cobran literalmente la mitad por los dólares y si a eso le sumamos las retenciones, queda que cobran un 30 por ciento. Es un golpe enorme y hay que trabajar para reducir esa brecha cambiaria lo antes posible, pero para eso se necesita un plan de desarrollo. No es solamente una medida para la brecha, no hay una medida mágica que incluya la infraestructura. No hay medidas mágicas. Se necesita un plan integral…Hay que trabajar mucho para ayudar y sacar adelante al campo”, comentó Horacio Rodríguez Larreta.

