Aumenta el reclamo del campo de celeridad en la asistencia para enfrentar la sequía

Aumenta el reclamo de los productores para enfrentar la sequía

La fuerte sequía que afecta al campo pone en jaque a un buen número de actividades agropecuarias con una fuerte caída en la productividad y una merma importante en los ingresos tanto para el productor como para el país. Es por eso que el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió acceder al pedido de reunión de la Mesa de Enlace y prometió el anuncio de medidas para el próximo 1º de febrero.

Pero al mismo tiempo, la conducción agropecuaria a nivel nacional como también de las principales provincias productoras pidió al Gobierno nacional y a la dirigencia política en general celeridad en las decisiones de políticas públicas que ayuden a paliar esta difícil situación y medidas concretas y contundentes al respecto, mejores a las anunciadas hasta el momento.

En declaraciones a Infobae, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, sostuvo que la sensación que se llevó del encuentro del pasado viernes con el ministro Sergio Massa, fue de que “están comenzado a tomar la dimensión de lo que sucede. Nosotros hace un mes y medio que le pedimos una reunión y fue por esto. Esta semana cotejamos eso y veremos si logramos tener las políticas que se necesitan para mitigar en parte la sequía. El 1 de febrero sabremos si pudimos consensuar, o si quedamos con herramientas cortas y escasas y en definitiva se seguirá hablando en las asambleas con los productores”, dijo Achetoni.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina

En la misma línea, y en base a los solicitado por el campo en dicha reunión, comentó que “hay partes que permiten tener expectativas, porque es prescindir de cobrar impuestos y no poner plata. Y la otra parte es generar herramientas crediticias y en algunos sectores y escalas aportes reembolsables. Veremos hasta dónde están viendo la dimensión real. En diciembre le pidieron una ayuda más al campo y al mes siguiente, en una situación tremenda de sequía, los productores están en situación de quebranto y hay una estado que no se sabe si se va a reaccionar”.

Es por eso eso que Achetoni llamó a dejar las diferencias de lado dentro del sector y pidió por la unidad del mismo ya que entiende que hay “por un lado un gobierno que necesita que se muestre fractura y división y una oposición que brilla por su ausencia, que no aporta nada. Me gustaría que en este momento salieran los legisladores o precandidatos de la oposición y dijeran que hay que sacar las retenciones, la brecha cambiaria, ser un país normal, pero no lo escucho. No nos tiremos piedras entre nosotros. La política es la que tiene que definir muchas cosas, pero están de vacaciones”.

Buenos Aires

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) pidió en las últimas horas que el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, homologue con “celeridad “la declaración de Emergencia Agropecuaria para Buenos Aires, como ya fue hecho en la provincia.

“Desde la Secretaría Nacional se ha retaceado de manera preocupante el acompañamiento a los productores bonaerenses, habiéndose demorado la declaración de emergencia nacional por sequía a más de diez millones de hectáreas bonaerenses en emergencia, habiéndose concluido la cosecha de trigo con resultados catastróficos”, dijo CARBAP en un duro comunicado.

Horacio Salaverri, presidente de CARBAP

En esta línea, cuestionaron que la cartera nacional haya anunciado que se darían lluvias para segunda quincena de enero, “ya que bien deberían saber quiénes disponen las políticas públicas para el sector que los ciclos biológicos tienen demandas de agua en determinados momentos para hacer viable la producción, y eso ya no se ha dado”, al mismo tiempo que también cuestionó al gobierno bonaerense por no “acercar en tiempo y forma las homologaciones de las emergencias provinciales a la Nación, sino que además las emergencias vencidas en diciembre del 2022 fueron prorrogadas solo por 3 meses, como si en ese tiempo se solucionase la situación productiva”.

“La feroz sequía que atraviesa la producción no tiene antecedentes cercanos, como tampoco la actitud del secretario de Agricultura Juan José Bahillo de permanecer sentado sobre los miles de millones de pesos que dispone el presupuesto nacional (más de $17 mil millones) para dar respuesta y paliar situaciones de emergencia que viven los productores”, concluyó el escrito.

Santa Fe y Entre Ríos

La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) criticó las medidas de ayuda tomadas por parte de Secretaría de Agricultura nacional la semana pasada para los ganaderos de la provincia afectados por la sequía, que contempla el desembolso de $1.300 millones por parte del Estado nacional, más otro aporte que hace la gobernación de $400 millones.

“Desde CARSFE creemos que esta medida es insuficiente. Entendemos que la gravedad de la situación amerita medidas urgentes y excepcionales. El aporte nacional significa el irrisorio 0,16% de lo que Santa Fe aporta a la Nación únicamente en soja”, indicó la entidad agropecuaria en un comunicado.

La semana pasada, Bahillo y Perotti recorrieron el norte de Santa Fe, afectado por la sequía

Por ello, desde CARSFE “exigen” a Bahillo a que “interceda de manera urgente ante el ministro de Economía de la Nación la necesidad inmediata de desarrollar acciones a corto, mediano y largo plazo. Agilizar gestiones para la refinanciación de deudas, resolver cuestiones burocráticas de rutina, la postergación del pago de los anticipos del impuesto a las ganancias por parte de AFIP y diversas gestiones ante organismos como SENASA, Banco Central y ANSES entre otros. Debe ser hoy”.

Por su parte, los integrantes del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) sostuvieron que las medidas anunciadas hasta el momento para paliar la situación “no están a la altura de las circunstancias”, al mismo tiempo que pidió que “la política restituya el productor lo que durante años injustamente le viene quitando”.

“La peor sequía que se recuerde en más de 100 años está devastando los cultivos y provocando una gran mortandad de animales por la falta de agua. Ninguna de las medidas anunciadas por los gobiernos hasta hoy alcanzan y están a la altura de las circunstancias, y tampoco consideran las profundas consecuencias que la seca ocasionará en otros eslabones económicos y sus implicancias sociales”, advirtió en un comunicado la entidad.

“La peor sequía que se recuerde en más de 100 años está devastando los cultivos y provocando una gran mortandad de animales por falta de agua” (Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina)

Según su mirada, los productores agropecuarios de la provincia “se enfrentan a este infierno climático sin ningún resto, la seca ya lleva tres años consecutivos y las políticas nacionales y provinciales de las últimas décadas se han encargado sobradamente de quitarle cualquier tipo de capacidad económica, financiera y productiva para hacerle frente”.

Es por eso que los integrantes del distrito entrerriano de la SRA entiende que este “es el momento de que la política restituya al productor lo que durante años injustamente le viene quitando, es el momento de que el oficialismo impulse medidas de gobierno que hagan al fondo de la coyuntura y a la supervivencia productiva y es el momento de que la oposición dé el debate en voz alta, presente claramente sus propuestas y preste su voluntad para modificar la angustiante realidad por el bien de nuestra provincia y del país”.

